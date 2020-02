VINCI : la crise reste gérable si elle se cantonne à la Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le président directeur général de Vinci, Xavier Huillard, a annoncé lors de la conférence de presse de présentation des résultats 2019, qu'il est impossible de quantifier l'impact du coronavirus sur le trafic aéroportuaire à ce jour. Il ajoute que si la crise se contient à la Chine, celle-ci sera gérable. Le PDG du groupe de concessions et de construction souligne que les aéroports les plus exposés de la société sont ceux situés au Cambodge et au Japon. A savoir les plus exposés au trafic de passagers chinois.