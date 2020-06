VINCI : lance avec Groupama la construction de The Link

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci (constructeur) a annoncé que le groupe Groupama (propriétaire) et Total (locataire) ont signé le 14 mars 2020 un Bail en État Futur d’Achèvement pour la construction du projet The Link qui hébergera le futur siège social de Total à Paris La Défense. Aussi, ce projet est conçu par l’agence d’architecture Pca-Stream pour le compte de Groupama, propriétaire du site, et sera construit par Vinci, via sa filiale Vinci Construction France.Les travaux et les aménagements sont prévus pour une durée de 5 ans, à l'issue de laquelle Total prendra livraison de l'immeuble et sera locataire de The Link pour 12 ans renouvelables.Situé dans le quartier Michelet à Paris La Défense, le projet The Link comprend deux tours reliées sur 30 niveaux par des passerelles végétalisées. L'aile " Arche " s'élèvera à 228 mètres au-dessus du parvis avec 50 étages et l'aile " Seine " à 165 mètres avec 35 étages. L'ensemble reposera sur un socle commun de trois niveaux entre le boulevard urbain et le parvis. Les passerelles permettront de créer des plateaux de 3 000 m2, et 6 000 m2 en duplex, tous les étages étant reliés deux à deux par de grands escaliers ouverts et faciles d'accès. Les salariés bénéficieront de 130 000 m2 d'espaces de bureaux, de restauration, de co- working et de détente, des espaces conçus pour permettre une meilleure qualité de bien- être au travail et d'efficacité collective.Le groupe souligne que The Link sera doté de la plus haute certification environnementale (HQE Exceptionnel), garantissant les meilleurs standards tant en termes d'efficacité énergétique, que de confort thermique et acoustique. 100% des postes de travail seront en premier jour et 25% des besoins énergétiques nécessaires à l'éclairage de la tour seront assurés par sa façade photovoltaïque. Les travaux seront réalisés dans le respect de la Charte de l'Economie Circulaire dans le secteur de l'Immobilier et de la Construction, signée par Groupama Immobilier et Vinci Construction France.