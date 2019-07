Rueil-Malmaison, le 3 juillet 2019

VINCI lance une campagne de publicité : « Faire œuvre utile »

VINCI lance une campagne de publicité, sur le thème « Faire œuvre utile », pour réaffirmer sa volonté de contribuer à bâtir un monde plus durable en jouant pleinement son rôle de partenaire privé d’utilité publique.

Cette campagne, réalisée par l’agence Jésus et Gabriel, met en avant l’utilité des métiers de VINCI au quotidien et la contribution positive du Groupe au service de la société à travers des exemples concrets tant en France qu’à l’international.

En France, elle sera déclinée dans la presse nationale, dans la presse régionale et à la radio du 30 juin 2019 à la mi-juillet 2019.

A la fois investisseur, concepteur, constructeur et opérateur de bâtiments et d’infrastructures, présent dans une centaine de pays, VINCI est un acteur majeur de la transformation des villes et des territoires : mobilité, transition énergétique, protection de l’environnement, traitement des données, le Groupe est au cœur des enjeux du monde contemporain. Il s’efforce d’y répondre en renouvelant ses métiers, ses offres et en proposant des solutions innovantes qui associent ses clients et parties prenantes.

L’ambition de VINCI est d’être, par ses réalisations et ses façons de faire, utile aux hommes et attentif à la planète.

Déploiement de la campagne publicitaire dans les médias :

Presse quotidienne nationale :

du 30 juin au 15 juillet 2019 ;

8 titres : Le Monde, Le Figaro, L’Équipe, L’Humanité, La Croix, L’Opinion, Les Échos et Le Journal du dimanche.

Presse quotidienne régionale :

les 4, 8, 9, 11, 12, 13 juillet 2019 ;

59 titres, dont Ouest-France, Sud-Ouest, La Voix du Nord, Le Parisien, Le Dauphiné, Le Progrès, La Nouvelle République, Dernières Nouvelles d’Alsace, Nice-Matin.

Radio :

spot radio de 35 secondes pendant 14 jours consécutifs, du 1 er au 14 juillet 2019 ;

au 14 juillet 2019 ; 8 stations représentant 50 % de l’offre commerciale, dont RTL, Europe 1, France Info, France Inter,

France bleu, RMC, BFM Business et Radio Classique.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com



A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 210 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com







Pièce jointe