VINCI : présent au 26e Congrès de la route aux Émirats arabes unis

8 Octobre 2019 - Événements - Emirats Arabes unis

Le 26e Congrès mondial de la route se tient à Abu Dhabi du 6 au 10 octobre 2019 autour

du thème : Rapprocher les cultures - Renforcer les économies.

Sous la bannière commune « Le savoir-faire français pour une mobilité globale », une quinzaine d'entreprises et d'organismes français exposent leurs savoir-faire au sein du pavillon France. Le Groupe, au travers de ses entités Eurovia, VINCI Autoroutes, Freyssinet, Terre Armée, Sixense (toutes trois filiales de Soletanche Freyssinet/VINCI Construction), VINCI Concessions et Cyclope.ai, a l'opportunité de présenter ses expertises et plusieurs innovations telles que Power Road®, la route 100 % recyclée ainsi que des solutions visant à accélérer le développement des nouvelles mobilités.

Cet événement, où 20 000 visiteurs sont attendus, réunit 1 200 conférenciers institutionnels et experts internationaux, leaders dans le domaine des transports et provenant de plus de 120 pays.