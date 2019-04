VINCI : propose un mécénat de compétence pour reconstruire Notre-Dame de Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci propose un mécénat de compétences pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. « Cette opération de mécénat de compétences, menée par une profession tout entière, pourrait s’organiser sous l’égide de la Fondation du patrimoine et permettrait d’engager sa reconstruction dans les plus brefs délais, afin que Paris retrouve sa cathédrale », a commenté le groupe dans un communiqué.Par ailleurs, Vinci propose d'apporter une partie du financement dans le cadre de la souscription nationale et en proposant à ses salariés de s'associer à l'effort collectif, d'assister les architectes des Monuments Historiques afin d'évaluer les efforts nécessaires, et de participer à la reconstruction si sa contribution est jugée utile par les décideurs publics."La destruction partielle de Notre-Dame est une tragédie. Rien ne remplacera jamais les charpentes du XIIIe siècle et la partie de Notre-Dame - qui a survécu à l'incendie - doit être préservée. Au-delà, comme l'a annoncé le Président de la République, la cathédrale doit être reconstruite", a ajouté le groupe.