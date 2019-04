VINCI : propose un mécénat de compétences pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

16 avril 2019 - 10:30 - Événements - France

VINCI propose à tous les constructeurs de France d'unir leurs forces pour rebâtir Notre-Dame de Paris. Cette opération de mécénat de compétences, menée par une profession tout entière, pourrait s'organiser sous l'égide de la Fondation du patrimoine et permettrait d'engager sa reconstruction dans les plus brefs délais, afin que Paris retrouve sa cathédrale.

Bien entendu, VINCI propose d'ores et déjà d'apporter une partie du financement dans le cadre de la souscription nationale et en proposant à ses salariés de s'associer à l'effort collectif, d'assister les architectes des Monuments Historiques afin d'évaluer les efforts nécessaires, et de participer à la reconstruction si sa contribution est jugée utile par les décideurs publics.

La destruction partielle de Notre-Dame est une tragédie. Rien ne remplacera jamais les charpentes du XIIIe siècle et la partie de Notre-Dame - qui a survécu à l'incendie - doit être préservée. Au-delà, comme l'a annoncé le Président de la République, la cathédrale doit être reconstruite.

VINCI est très engagé dans la préservation du patrimoine, comme en témoigne l'opération de mécénat de la restauration de la Galerie des glaces que VINCI a pilotée au Château de Versailles, il y a une quinzaine d'années.

