VINCI : publication trimestrielle en hausse

Vinci affiche un troisième trimestre en progession avec un chiffre d’affaires consolidé de 11,7 milliards d’euros, en hausse de 9,5 % à structure réelle et de 4,3 % à structure comparable par rapport à celui du troisième trimestre 2017. Selon le groupe, l’activité est restée soutenue dans les concessions (+4,7 %) et a accéléré dans le contracting (+11% à structure réelle, +4,9 % à structure comparable).Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2018 s'élève ainsi à 31,4 milliards d'euros, en hausse de 7,7 % par rapport à celui des neuf premiers mois de l'année précédente.Concernant le carnet de commandes, ce dernier atteint 32,8 milliards d'euros, en augmentation de 7 % sur 12 mois au 30 septembre. "Il représente plus de 11 mois d'activité moyenne de la branche contracting", précise Vinci.Concernant ses perspectives, Vinci prévoit des hausses de son chiffre d'affaires, de son résultat opérationnel et de son résultat net."Les performances réalisées à fin septembre 2018 confortent les tendances annoncées précédemment", ajoute le groupe.