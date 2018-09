VINCI : reconduit son partenariat avec le Paris Football Club jusqu’en 2022

10 Septembre 2018 - Événements - France

Partenaire principal du Paris FC depuis la saison 2015/2016, VINCI a prolongé cet été son engagement avec le club parisien pour trois saisons supplémentaires.

Le partenariat inclut désormais le sponsoring de l'équipe féminine, l'une des meilleures du championnat de France de Division 1, dont quatre joueuses ont été choisies pour jouer en sélection nationale en vue de la prochaine coupe du monde féminine de football, qui se déroulera en France en 2019.

Le projet socio-éducatif qui lie le Paris FC à VINCI vise à accompagner les jeunes, via la Paris FC Academy et le centre de formation, dans leur parcours scolaire tout en favorisant leur ouverture au monde de l'entreprise et donc leur insertion professionnelle. Une vingtaine de collaborateurs parrainent bénévolement les élèves, âgés de 16 à 20 ans, et leur font découvrir les métiers de VINCI à travers des visites, des modules et des ateliers spécifiques portant sur le monde du travail.