VINCI : remporte un contrat de construction au Canada

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci Construction, au travers de sa filiale Bessac en groupement avec l’entreprise canadienne Pomerleau, a remporté un contrat de construction de nouvelles canalisations pour le compte de la station d’épuration d’Annacis Island près de Vancouver. Le contrat est d’un montant de 184 millions de dollars canadiens (environ 126 millions d’euros). Le projet, dont la livraison est prévue fin 2023, est financé par la région métropolitaine de Vancouver qui comprend 21 municipalités, un district électoral et une First Nation (peuple autochtone canadien).Il fait partie du programme d'agrandissement de la station d'épuration des eaux usées d'Annacis Island, l'une des plus importantes de la région, avec une capacité de traitement de près de 175 millions de mètres cubes par an, soit l'équivalent de la consommation d'un million de personnes.Bessac remporte ainsi son premier contrat en Colombie-Britannique, province canadienne en fort développement.