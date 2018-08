VINCI : sa filiale Eurovia se renforce aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurovia, une filiale de Vinci, a conclu un accord avec le groupe Salini Impregilo pour acquérir les activités industrielles et travaux routiers "Plants and Paving" de sa filiale Lane Construction pour un montant de 555 millions de dollars. Cette activité réalise un chiffre d'affaires supérieur à 600 millions de dollars par an, dans 10 États, sur la côte Est des États-Unis et au Texas. Elle comprend une quarantaine d'usines d'enrobés et plusieurs exploitations de carrières.Cette activité vient compléter celle déjà exercée par Eurovia aux États-Unis via ses filiales Hubbard Construction et Blythe Construction, présentes dans le Sud-Est du pays en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.Avec cette acquisition, qui reste soumise à l'approbation des autorités américaines, Eurovia explique qu'il deviendra l'un des leaders des travaux routiers sur la côte Est des États-Unis avec un chiffre d'affaires total d'environ 1,2 milliard de dollars.