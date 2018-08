Vinci : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci Energies, à travers sa filiale Eitech, leader suédois des travaux électriques et de l’ingénierie, a signé un contrat avec NCC Sverige AB portant sur la prise en charge de toutes les installations techniques du projet partiel E02 de la gare centrale de Göteborg. Les attributions incluent une station souterraine d’un train de banlieue et environ deux kilomètres de tunnel ferroviaire, ce qui représente une part importante de l’investissement de l’Administration nationale suédoise des Transports dans le West Link.Depuis l'automne 2016, Eitech travaille avec NCC et l'Administration nationale suédoise des Transports sur un nouveau modèle de collaboration appelé ECI (Early Contractor Involvement), comprenant la planification du projet et l'optimisation des coûts pour le projet partiel E02 de la gare centrale de Göteborg.La signature du nouveau contrat marque une étape supplémentaire du projet pour lequel Eitech est chargé de la coordination de toutes les installations techniques, y compris les systèmes électriques, de ventilation, de contrôle et les canalisations. La commande initiale pour le contrat de phase 2 est estimée à environ 55 millions d'euros.Vinci Energies devient un acteur majeur en Scandinavie, grâce à ses récentes acquisitions dans cette zone dynamique, qui constitue désormais l'un des principaux marchés de l'entreprise.