Vinci : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci Immobilier et les actionnaires de la société Urbat Promotion, un promoteur immobilier indépendant spécialisé dans la construction de logements, sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la totalité du capital d'Urbat Promotion par Vinci immobilier. Afin d'en assurer la pérennité, les actionnaires de la société Urbat Ptomotion ont souhaité s'adosser à un acteur majeur. L'entreprise compte 126 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros.L'action serait prévue en deux temps : Tout d'abord, Vinci Immobilier fera au plus tard le 31 décembre, l'acquisition de 49,9% du capital d'Urbat Promotion, puis celle du solde du capital au cours du deuxième semestre 2020.D'après un communiqué, la réalisation de la transaction est subordonnée à la signature des accords définitifs entre les parties. Elle interviendra dans le respect des obligations applicables en matière de consultation des instances représentatives du personnel d'Urbat et sera soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence au titre du contrôle des concentrations.