Vinci : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ANA, Aeroportos de Portugal, concessionnaire de 10 aéroports au Portugal et filiale à 100 % de Vinci Airports, a signé un accord avec le gouvernement portugais arrêtant les grands principes pour l’augmentation de la capacité aéroportuaire de la région de Lisbonne. Cet accord concrétise le consensus entre les deux parties sur les principaux paramètres techniques, opérationnels et financiers du projet, ainsi que sur l’évolution de la future régulation économique, marque une étape majeure pour l’expansion de la capacité aéroportuaire de Lisbonne.Dans le cadre de l'accord, ANA s'engage à investir 1,15 milliard d'euros d'ici à 2028, dont 650 millions d'euros pour la première phase de l'extension de l'aéroport de Lisbonne existant, et 500 millions d'euros pour la réalisation d'un nouvel aéroport civil à Montijo.De plus, 156 millions d'euros seront investis pour dédommager l'armée de l'air portugaise et contribuer aux travaux d'accessibilité aux aéroports d'Humberto Delgado et de Montijo.