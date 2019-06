Vinci : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurovia, dans le cadre d’un groupement avec Elektrizace železnic Praha, a été retenu par l’administration des infrastructures ferroviaires tchèques pour la réalisation des travaux de rénovation du tronçon ferroviaire de 6 km entre Lysá nad Labem et Èelákovice au nord-est de Prague, emprunté par 15 000 passagers par jour. Les travaux, d’un montant total de 60 millions d’euros, se dérouleront jusqu’en juin 2022. La part d’Eurovia dans le groupement est de 85,6%.Les travaux comprennent notamment la reconstruction du pont enjambant l'Elbe, la rénovation de la voie, des remblais, de l'assainissement, des quais des arrêts de Èelákovice - Jiøina et l'installation de murs antibruit, ainsi que des équipements de communication et de sécurité.Eurovia, fortement implanté en Europe centrale, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros en République Tchèque en 2018. Eurovia y a notamment remporté en juin dernier le contrat de construction d'une section autoroutieÌre de 14,7 km de l'autoroute D35 entre Casy et Ostrov.