Vinci : A suivre aujourd'hui

En groupement avec Strabag et Elektrizace železnic Praha, Eurovia (Vinci) a signé le contrat de rénovation de la ligne ferroviaire de 8,7 km entre la gare du quartier de Smíchov à Prague et la ville de Cernošice au sud-ouest de la capitale. Le contrat d’un montant de 120 millions d’euros porte sur la réhabilitation de la sous-structure des voies, la reconstruction des caténaires, des ponts, des plates-formes et la modernisation des équipements de communication et de sécurité, l’élargissement de certaines portions et la rénovation de l’infrastructure et des quais de plusieurs gares de Prague.Situé sur une ligne très fréquentée, ce tronçon fait partie du troisième corridor de transit ferroviaire en République tchèque. La vitesse sera portée à 100-130 km/h pour les trains ordinaires et 120-140 km/h pour les trains pendulaires.Les travaux, qui s'étendront jusqu'en juin 2022, seront réalisés avec des suspensions alternées du trafic afin de réduire la gêne aux usagers.