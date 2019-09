Vinci : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupement Balfour Beatty VINCI SYSTRA a annoncé la signature du contrat pour la construction et la livraison de la gare Old Oak Common de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) HS2, pour 1 milliard de livres. Le groupement sera en charge de la conception, de la construction et de la mise en service d’Old Oak Common au nord-ouest de Londres, avec la réalisation de six quais souterrains et huit quais pour la GWML (Great Western main line) voisine.Les compétences de Balfour Beatty dans la construction de vastes terminaux de transport dans le monde seront combinées aux savoir-faire de VINCI dans la construction de lignes à grande vitesse, et aux compétences de SYSTRA dans la conception, l'intégration et la gestion de projet en systèmes de transport.