Vinci : Airports boucle le financement de la concession de l'aéroport de Belgrade

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vinci Airports a annoncé vendredi dans un communiqué avoir bouclé le financement de la concession de l'aéroport de Belgrade et la reprise de son exploitation.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Vinci Airports a souscrit un montant total d'emprunts de 420 millions d'euros d'une maturité maximum de 17 ans auprès de quatre institutions multilatérales - l'IFC (membre du Groupe de la Banque mondiale), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l'Agence française de développement via sa filiale Proparco, la DEG (groupe KfW) et de six banques commerciales (Unicredit, Intesa, Erste, Société Générale, Kommunalkredit et CIC).

-Ces emprunts permettront de financer, en complément des fonds propres apportés par Vinci Airports, le droit de concession initial ("upfront concession fee") versé au concédant, qui s'élève à 501 millions d'euros, ainsi que les travaux d'extension-rénovation de l'aéroport prévus dans le contrat.

-Le bouclage de ce financement, qui constitue l'une des plus importantes opérations financières jamais réalisées en Serbie, marque une étape majeure pour le développement de l'aéroport de Belgrade.

-À compter du 22 décembre -date de reprise officielle des opérations-, Vinci Airports pourra mettre en oeuvre son expertise d'opérateur aéroportuaire international, faire de la plate-forme serbe un hub majeur en Europe du Sud-Est (5,3 millions de passagers accueillis en 2017) et mener à bien son développement.

