Vinci Airports : hausse de 2,8% du trafic au 3e trimestre

11/10/2018 | 18:11

Le trafic des aéroports gérés par Vinci Airports dans le monde a enregistré une hausse de 2,8% au troisième trimestre 2018, avec un total de 51,3 millions de passagers.



En excluant les aéroports du Kansai (Japon), impactés par des événements climatiques exceptionnels, la hausse du trafic s'élève à +6,1%.



De janvier à fin septembre, Vinci Airports a par ailleurs accueilli plus de 142 millions de passagers, soit une hausse de 6,7% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Sur 12 mois glissants, le trafic des aéroports augmente de 7,8%.



Dans le détail, pour le troisième trimestre en France, le trafic augmente de +8,5%, à 5,8 millions de passagers. 'En hausse de 11,3%, le trafic à Nantes Atlantique enregistre des records historiques de fréquentation au cours des mois de juillet et août, notamment en raison de la croissance particulièrement forte du trafic international liée aux dix nouvelles destinations inaugurées cet été', indique Vinci Airports.



Lyon-Saint Exupéry affiche une croissance de +5,9% par rapport au troisième trimestre 2017. De plus et pour la première fois, le trafic passagers a dépassé le million en juillet et en août.



'Trois aéroports régionaux français enregistrent des taux de croissance à deux chiffres sur le trimestre : Rennes (+19,2%) et Clermont-Ferrand Auvergne (+15,1%) qui ont tous deux atteint un record de trafic historique en juillet, ainsi que Toulon-Hyères (+16,1%), principalement grâce au succès de la nouvelle ligne établie avec Roissy-Charles-de-Gaulle', explique Vinci Airports.





