Rueil-Malmaison, 12 juillet 2019

VINCI Airports – trafic du deuxième trimestre 2019

Hausse du trafic passager de 7,3 % au 2 e trimestre (+6,7 % au 1 er semestre 2019)

Dynamique de croissance soutenue dans l’ensemble des pays

Des aéroports encore mieux connectés, au service des territoires

Poursuite de la croissance soutenue du trafic dans les aéroports gérés par VINCI Airports

Au deuxième trimestre 2019, le trafic passager sur l’ensemble des plateformes gérées par VINCI Airports est en hausse de 7,3 % par rapport au deuxième trimestre 2018, avec un total de 66,2 millions de passagers accueillis dans les 46 aéroports1 du réseau.

Le trimestre a été marqué par des niveaux de croissance élevée dans la plupart des pays où VINCI Airports est présent.

Sur l’ensemble du premier semestre 2019, le trafic progresse de 6,7 %.

Des aéroports mieux connectés, au service du développement économique des territoires

Ces bonnes performances sont notamment la conséquence de l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes qui relient, souvent pour la première fois, les aéroports du réseau VINCI Airports à des capitales et métropoles mondiales.

Au Portugal, où le trafic passager est en hausse de 7,8 % au deuxième trimestre dans les 10 aéroports gérés par VINCI Airports, Qatar Airways a inauguré en juin la première liaison directe entre Lisbonne et Doha, tandis que TAP Air Portugal connectait pour la première fois la capitale portugaise à Washington.

En Serbie, le travail mené par VINCI Airports auprès des compagnies aériennes depuis son arrivée fin 2018 s’est concrétisé par le retour d’Air France, qui a relancé sa ligne Paris-Belgrade après six ans d’absence, ainsi que par l’ouverture d’une nouvelle liaison Wizz Air reliant la capitale serbe à Lyon-Saint Exupéry, également géré par VINCI Airports. L’aéroport de Belgrade voit son trafic passager progresser de 7,4 % au deuxième trimestre.

Au Japon, les aéroports du Kansai affichent une croissance solide (+7,6 % au deuxième trimestre). Depuis le 31 mars 2019, British Airways assure, en partage de code avec Japan Airlines, une liaison directe entre l’aéroport International du Kansai et Londres Heathrow, après 21 ans d’absence.

A noter la mobilisation exceptionnelle des aéroports du Kansai dans le cadre du G20 à Osaka les 28 et 29 juin : plus de 30 000 participants dont 37 chefs d’états, chefs de gouvernements, délégations nationales et grandes organisations internationales ont été accueillis sans interruption des opérations.

Au Cambodge, les trois aéroports gérés par VINCI Airports réalisent à nouveau d’excellentes performances, avec un trafic passager en progression de 25,1 % au deuxième trimestre. En juin, Emirates a ouvert une nouvelle liaison quotidienne entre Phnom Penh et Dubaï, tandis que la compagnie Citilink inaugurait le premier vol direct entre Phnom Penh et Jakarta.

En France, l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry a reçu en juin le prix du meilleur aéroport d’Europe (ACI Best Airport Awards dans la catégorie 10 à 25 millions de passagers), qui récompense l’engagement de VINCI Airports à satisfaire la demande croissante de mobilité aérienne tout en augmentant la qualité de service. Sa fréquentation est en hausse de 7,7 % au deuxième trimestre 2019. L’aéroport de Nantes poursuit sa croissance tonique (+20,5 %), portée par l’ouverture en avril d’une base easyJet. D’autres aéroports français du réseau VINCI Airports ont également vu leur offre de destinations s’étoffer, comme Clermont-Ferrand (+3,4 %), désormais connecté à Lisbonne grâce à une nouvelle ligne régulière assurée par Ryanair.

Au Royaume-Uni, l’aéroport de Londres Gatwick, qui a intégré le réseau VINCI Airports en mai 2019, voit son trafic passager progresser de 1,7 % au deuxième trimestre, pour atteindre 12,5 millions de passagers accueillis. L’aéroport de Belfast voit son trafic progresser de 5,6 % sur la période.

Au Brésil, l’arrêt des vols sur l’ensemble du pays de la compagnie Avianca Brasil, en redressement judiciaire depuis décembre 2018, a entraîné une baisse ponctuelle du trafic passager de l’aéroport de Salvador de 12,9% au deuxième trimestre. Les équipes de VINCI Airports restent toutefois confiantes dans le potentiel de croissance de la région de Salvador de Bahia. Ce sentiment est conforté par la récente décision du gouvernement régional de mettre en place un abattement de l’impôt sur les vols domestiques (ICMS) pour les compagnies aériennes développant le trafic aérien dans l’Etat de Bahia.

En République dominicaine, après une année 2018 difficile, marquée par la faillite de plusieurs compagnies aériennes, le trafic repart à la hausse dans les six aéroports gérés par VINCI Airports (+ 14,2% au deuxième trimestre).

Nicolas Notebaert, président de VINCI Airports et directeur général de VINCI Concessions, a déclaré : « Le développement de nouvelles lignes est au cœur du projet de création de valeur de VINCI Airports, qui mène une approche proactive en partenariat avec les compagnies aériennes. En facilitant les échanges touristiques, commerciaux et culturels, chaque nouvelle liaison contribue au développement économique et au rayonnement des territoires d’accueil. »

En milliers de passagers T2 2019 Var. T2 2019/2018 (%) S1 2019 Variation S1 2019/ S1 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois VINCI Airports 66 181 +7,3 % 123 436 +6,7% 249 079 +5,4 % Portugal (ANA) 16 448 +7,8 % 27 462 +7,2% 57 158 +6,0 % Royaume-Uni 14 311 +2,1 % 25 327 +3,3% 53 170 +2,9 % Japon (Kansai Airports) 13 026 +7,6 % 25 605 +6,0% 49 779 +2,5 % Chili (Nuevo Pudahuel) 5 622 +13,3 % 12 562 +11,3% 24 576 +9,3 % France 5 888 +10,6 % 10 509 +10,1% 20 884 +9,7 % Cambodge

(Cambodia Airports) 2 782 +25,1 % 6 006 +15,5% 11 360 +16,1 % Etats-Unis 2 705 +9,5 % 5 000 +6,0% 9 811 +6,6 % Brésil 1 508 -12,9 % 3 731 -3,3% 7 889 +1,0 % Serbie 1 577 +7,4 % 2 611 +5,9% 5 787 +5,2 % République dominicaine

(Aerodom) 1 360 +14,2 % 2 821 +9,5% 5 264 +4,9 % Suède 664 +4,7 % 1 063 +2,3% 2 219 +1,1 % Costa Rica 291 +5,6 % 740 +8,3% 1 182 +7,7 %

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 juin 2019

Trafic passagers par aéroport

En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T2 2019 Var. T2 2019/2018 (%) S1 2019 Variation S1 2019/ S1 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 8 358 +8,5 % 14 612 +6,6 % 29 941 +6,0 % Porto (OPO) 100 3 546 +10,3 % 6 153 +9,9 % 12 495 +9,9 % Faro (FAO) 100 2 960 +5,0 % 3 973 +6,8 % 8 937 +2,9 % Madeire 100 899 +0,3 % 1 631 +2,1 % 3 379 +0,9 % Açores 100 684 +9,2 % 1 092 +8,3 % 2 402 +6,2 % TOTAL 16 448 +7,8 % 27 462 +7,2 % 57 158 +6,0 % Royaume-Uni Londres Gatwick (LGW) 50 12 547 +1,7 % 22 220 +2,7 % 46 647 +1,9 % Belfast (BFS) 100 1 764 +5,6 % 3 107 +8,2 % 6 523 +10,6 % TOTAL 14 311 +2,1 % 25 327 +3,3 % 53 170 +2,9 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 8 174 +9,7 % 16 103 +7,7 % 30 116 +1,6 % Itami (ITM) 40 4 060 +4,7 % 7 902 +3,6 % 16 461 +4,5 % Kobé (UKB) 40 792 +1,6 % 1 573 +1,4 % 3 203 +1,7 % TOTAL 13 026 +7,6 % 25 605 +6,0 % 49 779 +2,5 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 5 622 +13,3 % 12 562 +11,3 % 24 576 +9,3 % TOTAL 5 622 +13,3 % 12 562 +11,3 % 24 576 +9,3 % France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 3 132 +7,6 % 5 695 +8,6 % 11 499 +7,9 % Nantes Atlantique (NTE) 85 2 115 +20,5 % 3 365 +18,1 % 6 715 +14,9 % Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 6 +1,9 % 11 -1,2 % 21 +4,3 % Rennes Bretagne (RNS) 49 240 +2,2 % 419 +8,6 % 890 +15,0 % Dinard Bretagne (DNR) 49 33 -2,9 % 44 -8,7 % 104 -11,7 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 32 -32,3 % 262 -13,2 % 316 -11,2 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 21 +12,2 % 182 +1,5 % 208 +2,8 % Toulon Hyères (TLN) 100 148 -7,9 % 254 +2,2 % 576 +9,0 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 123 +3,4 % 216 +1,9 % 435 +4,8 % Poitiers Biard (PIS) 100 39 +2,1 % 60 +3,5 % 121 +1,1 % TOTAL 5 888 +10,6 % 10 509 +10,1 % 20 884 +9,7 %

En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T2 2019 Var. T2 2019/2018 (%) S1 2019 Variation S1 2019/ S1 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 1 444 +15,2 % 3 024 +15,5 % 5 829 +19,5 % Siem Reap (REP) 70 903 +4,3 % 2 227 -4,8 % 4 367 -2,2 % Sihanoukville (KOS) 70 435 +314,3 % 755 +210,9 % 1 163 +165,5 % TOTAL 2 782 +25,1 % 6 006 +15,5 % 11 360 +16,1 % Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 942 +10,4 % 1 707 +5,2 % 3 178 +4,2 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 479 +10,3 % 2 689 +7,3 % 5 452 +8,4 % Atlantic City (ACY) MC* 285 +2,8 % 605 +2,6 % 1 181 +4,7 % TOTAL 2 705 +9,5 % 5 000 +6,0 % 9 811 +6,6 % Brésil Salvador (SSA) 100 1 508 -12,9 % 3 731 -3,3 % 7 889 +1,0 % TOTAL 1 508 -12,9 % 3 731 -3,3 % 7 889 +1,0 % Serbie Belgrade (BEG) 100 1 577 +7,4 % 2 611 +5,9 % 5 787 +5,2 % TOTAL 1 577 +7,4 % 2 611 +5,9 % 5 787 +5,2 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 104 +17,1 % 2 133 +13,2 % 4 135 +7,0 % Puerto Plata (POP) 100 199 +0,1 % 544 -2,7 % 886 -6,5 % Samana (AZS) 100 36 -3,9 % 104 -4,3 % 174 +5,8 % La Isabela (JBQ) 100 21 +89,5 % 39 +92,8 % 68 +82,1 % TOTAL 1 360 +14,2 % 2 821 +9,5 % 5 264 +4,9 % Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 664 +4,7 % 1 063 +2,3 % 2 219 +1,1 % TOTAL 664 +4,7 % 1 063 +2,3 % 2 219 +1,1 % Costa Rica Liberia (LIR) 45 291 +5,6 % 740 +8,3 % 1 182 +7,7 % TOTAL 291 +5,6 % 740 +8,3 % 1 182 +7,7 % Total VINCI Airports 66 181 +7,3 % 123 436 +6,7 % 249 079 +5,4 %

*MC : Management Contract

Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T2 2019 Var. T2 2019/2018 (%) S1 2019 Variation S1 2019/ S1 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 56 879 +3,2% 104 329 +2,2% 215 931 +3,2% Porto (OPO) 100 25 206 +4,1% 45 604 +4,8% 94 099 +6,5% Faro (FAO) 100 19 208 +5,1% 26 426 +6,4% 58 946 +3,4% Madeire 100 6 785 -6,2% 12 796 -2,2% 26 675 -2,7% Açores 100 8 180 +5,2% 13 654 +5,6% 29 105 +4,8% TOTAL 116 286 +3,2% 202 843 +3,2% 424 867 +3,7% Royaume-Uni Londres Gatwick (LGW) 50 75 675 +1,5% 136 917 +2,3% 282 824 +0,4% Belfast (BFS) 100 13 415 +5,0% 24 762 +8,7% 50 842 +10,7% TOTAL 89 090 +2,0% 161 679 +3,2% 333 666 +1,9% Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 52 387 +9,3% 102 329 +7,3% 193 986 +1,6% Itami (ITM) 40 34 579 +0,7% 68 473 +0,4% 138 447 +0,2% Kobé (UKB) 40 7 520 +5,7% 14 623 +6,2% 29 890 +6,3% TOTAL 94 486 +5,7% 185 425 +4,5% 362 323 +1,4% Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 35 480 +8,1% 78 900 +7,8% 156 938 +6,6% TOTAL 35 480 +8,1% 78 900 +7,8% 156 938 +6,6% France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 32 541 +2,9% 61 416 +3,4% 124 470 +3,8% Nantes Atlantique (NTE) 85 18 415 +15,3% 30 730 +10,8% 61 625 +9,3% Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 462 +10,5% 920 +6,0% 1 711 -0,5% Rennes Bretagne (RNS) 49 3 660 +9,7% 6 707 +7,4% 13 588 +5,1% Dinard Bretagne (DNR) 49 370 -20,3% 527 -32,1% 1 350 -26,2% Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 410 -24,9% 3 054 -7,1% 3 941 -4,9% Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 827 -7,9% 5 227 -0,9% 6 837 +1,1% Toulon Hyères (TLN) 100 3 264 -4,3% 4 894 +5,0% 11 335 +5,4% Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 2 516 +11,0% 4 782 +3,6% 9 602 +3,6% Poitiers Biard (PIS) 100 798 +1,0% 1 449 +1,4% 2 768 +3,7% TOTAL 63 263 +5,9% 119 706 +4,7% 237 227 +4,8%

Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T2 2019 Var. T2 2019/2018 (%) S1 2019 Variation S1 2019/ S1 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 13 332 +7,1 % 27 193 +7,5 % 54 116 +13,9 % Siem Reap (REP) 70 9 160 -3,7 % 21 497 -6,5 % 42 817 -5,0 % Sihanoukville (KOS) 70 4 136 +215,7 % 7 656 +128,8 % 12 584 +86,3 % TOTAL 26 628 +14,4 % 56 346 +9,1 % 109 517 +10,2 % Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 7 056 +17,5 % 12 900 +12,0 % 23 509 +8,8 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 37 246 +9,1 % 70 455 +4,4 % 136 024 +1,5 % Atlantic City (ACY) MC* 2 055 -1,1 % 4 279 +0,1 % 8 376 -6,1 % TOTAL 46 357 +9,8 % 87 634 +5,2 % 167 909 +2,1 % Brésil Salvador (SSA) 100 16 125 -7,1 % 37 323 -4,1 % 79 859 +1,8 % TOTAL 16 125 -7,1 % 37 323 -4,1 % 79 859 +1,8 % Serbie Belgrade (BEG) 100 18 071 +3,7 % 31 640 +2,9 % 68 346 +4,1 % TOTAL 18 071 +3,7 % 31 640 +2,9 % 68 346 +4,1 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 10 390 +16,4 % 20 602 +18,0 % 40 656 +12,4 % Puerto Plata (POP) 100 1 449 -5,2 % 3 796 -7,5 % 6 338 -11,6 % Samana (AZS) 100 306 -0,6 % 796 -2,5 % 1 385 +6,1 % La Isabela (JBQ) 100 2 312 +22,4 % 4 913 +27,4 % 9 452 +21,1 % TOTAL 14 483 +12,8 % 30 239 +13,2 % 58 187 +9,1 % Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 4 034 +2,8 % 6 731 +0,9 % 13 891 +0,1 % TOTAL 4 034 +2,8 % 6 731 +0,9 % 13 891 +0,1 % Costa Rica Liberia (LIR) 45 3 378 +7,0 % 8 052 +8,7 % 13 514 +2,3 % TOTAL 3 378 +7,0 % 8 052 +8,7 % 13 514 +2,3 % Total VINCI Airports 527 681 +5,1 % 1 006 518 +4,5 % 2 026 245 +3,6 %

*MC : Management Contract









1 Données à 100% estimées au 11 juillet 2019. Données 2019 et 2018 incluant le trafic des aéroports en année pleine. Ce total tient compte du trafic de l’aéroport Londres Gatwick, qui a rejoint le réseau VINCI Airports en mai 2019.







