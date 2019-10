Rueil-Malmaison, le 11 octobre 2019

VINCI Airports – trafic du troisième trimestre 2019

Trafic passager en hausse de 6,9 %

Bonne saison estivale dans la plupart des plateformes

Au troisième trimestre 2019, le trafic passager sur l’ensemble des plateformes gérées par VINCI Airports est en hausse de 6,9 % par rapport au troisième trimestre 2018, avec un total de 72 millions de passagers accueillis dans les 46 aéroports du réseau1. Cette bonne performance s’inscrit dans la continuité du premier semestre 2019, au cours duquel la croissance du trafic passager s’était établie à 6,7 %. Dans un secteur de la mobilité aérienne en évolution, VINCI Airports poursuit sa trajectoire positive grâce à un réseau de plateformes mondial diversifié et attractif pour les passagers comme pour les compagnies aériennes.

Europe : trafics bien orientés

Portugal : le nombre de passagers a augmenté de 6,7 %, grâce à une saison touristique exceptionnelle. Avec une croissance de 7,7 % sur la période, l’aéroport de Lisbonne profite des récentes ouvertures de ligne, dont la liaison vers Doha opérée par Qatar Airways. La capitale portugaise voit son trafic franchir pour la première fois le seuil des 30 millions de passagers sur 12 mois glissants. A Porto, où VINCI Airports a engagé en avril dernier d’importants investissements, le trafic est en hausse de 11,3 %, profitant notamment de l’ouverture d’une nouvelle liaison d’Emirates vers Dubaï.

France : VINCI Airports a accueilli sur le trimestre près d’un demi-million de passagers de plus qu’en 2018, soit une croissance de 7,7 %. Les aéroports de Nantes Atlantique et de Lyon-Saint Exupéry ont poursuivi leur bonne dynamique (respectivement +16,9 % et +6,5 % sur la période), grâce au développement de leur connectivité internationale. Nantes Atlantique bénéficie de l’installation de la nouvelle base d’easyJet depuis début d’avril, illustration de la coopération réussie entre VINCI Airports et cette compagnie qui a implanté 6 de ses bases européennes sur le réseau VINCI Airports. De son côté, l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry a été choisi par Volotea pour accueillir en 2020 sa nouvelle base française – décision qui témoigne de l’attractivité d’un aéroport exemplaire en matière d’expérience client2.

Royaume-Uni : le trafic de l’aéroport Londres Gatwick, qui a intégré le réseau VINCI Airports en mai 2019, est en léger recul sur la période (-1,0 %), en raison principalement de la faillite de Thomas Cook et d’une grève des salariés de la compagnie British Airways en septembre. Par ailleurs, un certain attentisme pré-Brexit se confirme. La croissance du trafic du 2ème aéroport britannique reste positive sur les 9 premiers mois de l’année (+1,2 %). On constate les mêmes tendances à l’aéroport de Belfast, dont le trafic est en baisse de 4,9 % suite à la faillite de Thomas Cook, avec néanmoins une croissance de trafic de près de 3 % depuis le début de l’année.

Serbie : l’aéroport de Belgrade, intégré au réseau VINCI Airports depuis fin 2018, affiche une croissance de 9,3 %, soutenue par l’ouverture de nouvelles lignes par Air Serbia (Le Caire, Helsinki et Madrid), Air France et ASL (Paris) et Wizz Air (Lyon).

Asie : poursuite de la dynamique touristique

Japon : le nombre de passagers a augmenté de 16,6 %. Les aéroports du Kansai poursuivent leur dynamique au service d’un territoire qui s’ouvre fortement au tourisme, avec de grands événements internationaux accueillis avec succès sur la période : sommet du G20 à Osaka et coupe du monde de rugby. L’excellente performance de l’aéroport international du Kansai sur la période (+27 %) bénéficie d’un effet de base favorable, le mois de septembre 2018 ayant été impacté par le typhon Jebi, mais atteste néanmoins de la reprise rapide d’une croissance dynamique après le passage du typhon. Celle-ci est notamment soutenue par le trafic en provenance de Chine.

Cambodge : le recul du trafic de l’aéroport de Siem Reap s’explique par un effet de base exigeant après plusieurs années de fort développement touristique. Il est largement compensé par la forte croissance de l’aéroport de la capitale Phnom Penh (+13 %) et par la dynamique exceptionnelle de l’aéroport touristique de Sihanoukville (hausse de plus de 200 % sur la période), dont le trafic dépasse 1,5 million de passagers sur 12 mois glissants.

Amériques : reconquête et connectivité

République Dominicaine : après les difficultés rencontrées en 2018, la dynamique de reconquête se poursuit, les aéroports gérés par VINCI Airports dépassant les 10 % de hausse de trafic, notamment grâce à une diversification de l’offre de transport et des efforts sur la qualité opérationnelle.

Brésil : après la faillite d’Avianca en mai, l’aéroport de Salvador de Bahia récupère sur la période plus de la moitié du trafic perdu au trimestre précédent, notamment grâce à une politique offensive de développement international. La saison d’hiver verra l’ouverture de la première ligne régulière low-cost directe avec l’aéroport de Santiago du Chili, autre aéroport du réseau VINCI Airports, par Jetsmart.

Costa Rica : l’aéroport de Guanacaste (Liberia), affiche 8,4 % de croissance du trafic sur la période, porté notamment par le marché américain. Cette plateforme renforcera prochainement ses liaisons internationales avec l’ouverture de la ligne avec Amsterdam, hub de KLM, quatre fois par semaine. Ce vol facilitera la découverte par les touristes européens des richesses naturelles de la province du Guanacaste.

Pour Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports : « Ces performances démontrent la pertinence et la résilience de notre modèle. Le réseau mondial de VINCI Airports lui permet de faire face sereinement aux évolutions conjoncturelles sur les différents marchés, grâce une exposition géographique diversifiée et un large portefeuille de compagnies aériennes ».





En milliers de passagers T3 2019 Var. T3 2019/2018 (%) Cumul Septembre 2019 Variation Fin Sept 2019 / Fin Sept 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois VINCI Airports 72 072 +6,9 % 195 508 +6,8 % 253 731 +6,7 % Portugal (ANA) 18 425 +6,7 % 45 887 +7,0 % 58 321 +6,8 % Royaume-Uni 15 908 -1,5 % 41 235 +1,4 % 52 926 +1,9 % Japon (Kansai Airports) 13 486 +16,6 % 39 091 +9,4 % 51 695 +8,4 % Chili (Nuevo Pudahuel) 6 187 +7,5 % 18 748 +10,0 % 25 009 +9,6 % France 6 230 +7,7 % 16 739 +9,2 % 21 328 +9,5 % Cambodge (Cambodia Airports) 2 810 +15,0 % 8 816 +15,3 % 11 726 +15,8 % Etats-Unis 2 648 +11,4 % 7 648 +7,8 % 10 083 +7,3 % Brésil 1 922 -4,2 % 5 652 -3,6 % 7 804 -0,8 % Serbie 2 139 +9,3 % 4 750 +7,4 % 5 969 +6,3 % République dominicaine (Aerodom) 1 403 +12,9 % 4 225 +10,6 % 5 424 +8,1 % Suède 691 +4,1 % 1 754 +3,0 % 2 246 +2,8 % Costa Rica 222 +8,4 % 962 +8,3 % 1 199 +8,4 %

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com



A propos de VINCI Airports

VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 46 aéroports en France, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, en Serbie, au Cambodge, au Japon, aux États-Unis, en République dominicaine, au Costa Rica, au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau VINCI Airports a accueilli 241 millions de passagers en 2018 - y compris le trafic de Londres Gatwick. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports en apportant sa capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance de plates-formes existantes, de projets d’extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. En 2018, son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 3,6 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros.

Toutes les informations sur www.vinci-airports.com



A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 210 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com







Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 septembre 2019

I. Trafic passagers par aéroport

En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2019 Var. T3 2019 / T3 2018 (%) Cumul Septembre 2019 Var. Fin Sept 2019 / Fin Sept 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 9 190 +7,7 % 23 802 +7,0 % 30 598 +6,4 % Porto (OPO) 100 3 899 +11,3 % 10 052 +10,5 % 12 893 +10,6 % Faro (FAO) 100 3 464 +2,1 % 7 438 +4,5 % 9 008 +5,2 % Madère 100 986 -0,0 % 2 617 +1,3 % 3 378 +1,7 % Açores 100 885 +4,9 % 1 977 +6,7 % 2 443 +6,5 % TOTAL 18 425 +6,7 % 45 887 +7,0 % 58 321 +6,8 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 14 052 -1,0 % 36 272 +1,2 % 46 499 +1,4 % Belfast (BFS) 100 1 856 -4,9 % 4 963 +2,9 % 6 427 +5,2 % TOTAL 15 908 -1,5 % 41 235 +1,4 % 52 926 +1,9 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 8 155 +27,0 % 24 285 +13,5 % 31 852 +11,4 % Itami (ITM) 40 4 419 +2,4 % 12 321 +3,1 % 16 562 +3,9 % Kobé (UKB) 40 913 +9,3 % 2 485 +4,2 % 3 281 +3,9 % TOTAL 13 486 +16,6 % 39 091 +9,4 % 51 695 +8,4 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 6 187 +7,5 % 18 748 +10,0 % 25 009 +9,6 % TOTAL 6 187 +7,5 % 18 748 +10,0 % 25 009 +9,6 % France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 3 371 +6,5 % 9 066 +7,8 % 11 704 +8,0 % Nantes Atlantique (NTE) 85 2 262 +16,9 % 5 628 +17,6 % 7 041 +16,6 % Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 2 -33,4 % 14 -8,9 % 20 -1,1 % Rennes Bretagne (RNS) 49 247 -8,1 % 666 +1,8 % 868 +6,2 % Dinard Bretagne (DNR) 49 39 -7,0 % 83 -7,9 % 101 -9,6 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 0 -96,1 % 262 -16,3 % 305 -14,3 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 -2,2 % 183 +1,5 % 208 +2,8 % Toulon Hyères (TLN) 100 160 -20,9 % 414 -8,2 % 533 -4,1 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 113 -4,3 % 329 -0,3 % 430 -0,1 % Poitiers Biard (PIS) 100 34 -5,5 % 94 +0,0 % 119 +1,5 % TOTAL 6 230 +7,7 % 16 739 +9,2 % 21 328 +9,5 %





En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2019 Var. T3 2019 / T3 2018 (%) Cumul Septembre 2019 Var. Fin Sept 2019 / Fin Sept 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 1 472 +13,0 % 4 496 +14,7 % 5 999 +17,4 % Siem Reap (REP) 70 777 -20,4 % 3 004 -9,4 % 4 169 -7,5 % Sihanoukville (KOS) 70 561 +237,9 % 1 317 +221,8 % 1 558 +206,7 % TOTAL 2 810 +15,0 % 8 816 +15,3 % 11 726 +15,8 % Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 794 +7,4 % 2 501 +5,9 % 3 233 +4,4 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 602 +18,4 % 4 291 +11,2 % 5 700 +10,3 % Atlantic City (ACY) MC* 252 -11,0 % 856 -1,8 % 1 150 +1,2 % TOTAL 2 648 +11,4 % 7 648 +7,8 % 10 083 +7,3 % Brésil Salvador (SSA) 100 1 922 -4,2 % 5 652 -3,6 % 7 804 -0,8 % TOTAL 1 922 -4,2 % 5 652 -3,6 % 7 804 -0,8 % Serbie Belgrade (BEG) 100 2 139 +9,3 % 4 750 +7,4 % 5 969 +6,3 % TOTAL 2 139 +9,3 % 4 750 +7,4 % 5 969 +6,3 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 194 +15,8 % 3 328 +14,1 % 4 298 +10,8 % Puerto Plata (POP) 100 151 -5,9 % 695 -3,4 % 877 -3,8 % Samana (AZS) 100 35 -5,1 % 139 -4,5 % 172 -2,6 % La Isabela (JBQ) 100 23 +63,9 % 62 +81,0 % 77 +77,2 % TOTAL 1 403 +12,9 % 4 225 +10,6 % 5 424 +8,1 % Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 691 +4,1 % 1 754 +3,0 % 2 246 +2,8 % TOTAL 691 +4,1 % 1 754 +3,0 % 2 246 +2,8 % Costa Rica Liberia (LIR) 45 222 +8,4 % 962 +8,3 % 1 199 +8,4 % TOTAL 222 +8,4 % 962 +8,3 % 1 199 +8,4 %





Total VINCI Airports 72 072 +6,9 % 195 508 +6,8 % 253 731 +6,7 %

*MC : Management contract

II. Mouvements commerciaux par aéroport



Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2019 Var. T3 2019 / T3 2018 (%) Cumul Septembre 2019 Var. Fin Sept 2019 / Fin Sept 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 60 797 +2,0 % 165 126 +2,1 % 217 142 +2,6 % Porto (OPO) 100 27 746 +7,2 % 73 350 +5,7 % 95 963 +6,7 % Faro (FAO) 100 21 739 +1,0 % 48 165 +3,9 % 59 163 +5,2 % Madère 100 7 236 -2,2 % 20 032 -2,2 % 26 515 +0,1 % Açores 100 10 007 +5,1 % 23 661 +5,4 % 29 587 +5,1 % TOTAL 127 551 +2,9 % 330 394 +3,1 % 428 444 +3,8 % Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 80 831 -1,7 % 217 748 +0,8 % 281 411 +0,9 % Belfast (BFS) 100 13 515 -2,6 % 38 277 +4,4 % 50 485 +7,1 % TOTAL 94 346 -1,8 % 256 025 +1,3 % 331 896 +1,8 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 53 228 +27,7 % 155 557 +13,5 % 205 540 +11,3 % Itami (ITM) 40 35 540 +1,5 % 104 013 +0,8 % 138 964 +0,8 % Kobé (UKB) 40 8 081 +2,6 % 22 704 +4,9 % 30 095 +3,7 % TOTAL 96 849 +14,5 % 282 274 +7,8 % 374 599 +6,6 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 38 598 +2,9 % 117 498 +6,1 % 158 022 +6,1 % TOTAL 38 598 +2,9 % 117 498 +6,1 % 158 022 +6,1 % France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 32 467 +0,2 % 93 883 +2,3 % 124 535 +3,1 % Nantes Atlantique (NTE) 85 18 158 +8,4 % 48 888 +9,9 % 63 028 +9,5 % Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 315 -3,4 % 1 235 +3,4 % 1 700 +6,6 % Rennes Bretagne (RNS) 49 3 438 -4,7 % 10 145 +3,0 % 13 417 +4,2 % Dinard Bretagne (DNR) 49 494 -1,8 % 1 021 -20,2 % 1 341 -19,2 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 187 -33,9 % 3 241 -9,2 % 3 845 -7,0 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 427 -11,6 % 5 654 -1,8 % 6 781 -0,4 % Toulon Hyères (TLN) 100 4 776 +6,2 % 9 670 +5,6 % 11 612 +6,1 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 2 164 -2,5 % 6 946 +1,6 % 9 546 +4,0 % Poitiers Biard (PIS) 100 661 -0,5 % 2 110 +0,8 % 2 765 +2,2 % TOTAL 63 087 +2,2 % 182 793 +3,8 % 238 570 +4,5 %





Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2019 Var. T3 2019 / T3 2018 (%) Cumul Septembre 2019 Var. Fin Sept 2019 / Fin Sept 2018 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 13 746 +5,3 % 40 939 +6,8 % 54 810 +9,8 % Siem Reap (REP) 70 8 556 -14,3 % 30 053 -8,9 % 41 393 -7,9 % Sihanoukville (KOS) 70 5 770 +180,6 % 13 426 +148,5 % 16 298 +128,4 % TOTAL 28 072 +11,9 % 84 418 +10,0 % 112 501 +10,3 % Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 5 725 +10,1 % 18 625 +11,4 % 24 036 +9,2 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 38 048 +15,4 % 108 503 +8,0 % 141 097 +4,8 % Atlantic City (ACY) MC* 1 830 -10,3 % 6 109 -3,2 % 8 167 -4,8 % TOTAL 45 603 +13,4 % 133 237 +7,9 % 173 300 +4,9 % Brésil Salvador (SSA) 100 19 754 -9,5 % 57 077 -6,1 % 77 775 -3,7 % TOTAL 19 754 -9,5 % 57 077 -6,1 % 77 775 -3,7 % Serbie Belgrade (BEG) 100 22 411 +0,2 % 54 051 +1,7 % 68 383 +0,5 % TOTAL 22 411 +0,2 % 54 051 +1,7 % 68 383 +0,5 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 11 290 +12,4 % 31 892 +15,9 % 41 905 +13,8 % Puerto Plata (POP) 100 1 166 +0,0 % 4 962 -5,8 % 6 338 -7,3 % Samana (AZS) 100 266 -15,6 % 1 062 -6,1 % 1 336 -6,6 % La Isabela (JBQ) 100 2 292 +8,4 % 7 205 +20,7 % 9 629 +19,9 % TOTAL 15 076 +9,2 % 45 315 +11,8 % 59 460 +10,1 % Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 4 096 +2,6 % 10 827 +1,5 % 13 996 +1,6 % TOTAL 4 096 +2,6 % 10 827 +1,5 % 13 996 +1,6 % Costa Rica Liberia (LIR) 45 2 742 +17,8 % 10 794 +10,8 % 13 928 +9,5 % TOTAL 2 742 +17,8 % 10 794 +10,8 % 13 928 +9,5 %





Total VINCI Airports 558 185 +4,6 % 1 564 703 +4,5 % 2 050 874 +4,4 %

*MC : Management contract



1 Données à 100% estimées au 11 octobre 2019. Données 2019 et 2018 incluant le trafic des aéroports en année pleine.

2 Lyon-Saint Exupéry, meilleur aéroport européen 2019 ACI, catégorie 10-25 millions de passagers







Pièce jointe