Vinci : Airports rachète 50,01% de l'aéroport de Londres Gatwick pour 3,2 mds d'euros

(Actualisation: déclarations de responsables de Gatwick Airport Limited, détails sur le trafic de l'aéroport et réaction en Bourse de Vinci)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vinci Airports, la division aéroportuaire du groupe de groupe de construction et de concessions Vinci, a annoncé jeudi la signature d'un accord portant sur le rachat de 50,01% de Gatwick Airport Limited, la société propriétaire de l'aéroport de Londres Gatwick.

"Le prix d'acquisition des 50,01% acquis par Vinci Airports a été arrêté à environ 2,9 milliards de livres sterling, sous réserve d'ajustements d'ici la conclusion de la transaction", a précisé le groupe dans un communiqué. Ce montant représente environ 3,2 milliards d'euros.

Vinci Airports a précisé que la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2019 et que par la suite, Gatwick Airport Limited serait consolidé par intégration globale.

Les 49,99% restants de l'aéroport situé au sud de Londres seront gérés par Global Infrastructure Partners, a ajouté Vinci Airports.

"Gatwick devient ainsi le plus grand aéroport du réseau mondial Vinci Airports", a souligné le groupe. Deuxième aéroport de la capitale britannique, Gatwick "accueille plus de 46 millions de passagers par an et dessert 228 destinations dans 74 pays", a souligné Vinci Airports.

"La participation de Vinci Airports dans Gatwick est la bienvenue et est un vote de confiance dans l'aéroport et son potentiel", a déclaré le président de Gatwick Airport Limited, David Higgins, dans un communiqué séparé.

L'équipe dirigeante de l'aéroport restera en place et "il n'y aura pas de changements immédiats dans la gestion de Gatwick", a déclaré dans ce même communiqué le directeur général de Gatwick Airport Limited, Stewart Wingate, qui s'attend à ce que la transaction soit close d'ici à la mi-2019.

Vers 11h40, l'action Vinci gagnait 0,6%, à 70,94 euros, dans un marché parisien en légère hausse.

Pour Eric Lemarié, analyste de Bryan Garnier, "l'opération est pertinente dans le cadre de la stratégie de croissance externe et organique de Vinci Airports. Gatwick est un bel actif, avec un bon niveau de profitabilité (54% de marge d'EBITDA), ce qui peut justifier le prix payé. C'est un gros actif pour Vinci, qui rendrait sans doute moins indispensable, aux yeux du marché, un rachat d'ADP".

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

(François Schott a contribué à cet article)

