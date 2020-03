Vinci : Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 9 avril 2020 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

18 mars 2020 - 17:45 - Finances - France

Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la Société se tiendra



le jeudi 9 avril 2020 à 10 heures

au siège social de VINCI,

1, cours Ferdinand de Lesseps - 92500 Rueil-Malmaison.

Dans le contexte d'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour essayer de freiner la circulation du virus, le Conseil d'administration, au cours de sa réunion du 17 mars 2020, a décidé de tenir l'assemblée générale hors la présence physique des actionnaires.

Compte-tenu de la fermeture des établissements recevant du public, cette assemblée générale se tiendra au siège social de la Société.

L'avis préalable à l'assemblée générale mixte, comprenant l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des résolutions soumises par le Conseil d'administration à l'approbation de l'assemblée et les principales modalités de participation et de vote à l'assemblée, a été publié le vendredi 28 février 2020 dans le numéro 26 du BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) ; l'avis de convocation sera publié dans le numéro du BALO à paraître en date du lundi 23 mars 2020. Ces avis seront consultables sur le site Internet de la Société www.vinci.com.

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires de la Société dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les documents visés à l'article R. 225-73 du Code de commerce seront consultables sur le site Internet de la Société www.vinci.com - rubrique Actionnaires - onglet Assemblée Générale.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 222 000 collaborateurs dans près de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.