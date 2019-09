Vinci Autoroutes : nouvelles bornes de recharge électrique

03/09/2019 | 16:13

Vinci Autoroutes poursuit le développement de l'installation de ses bornes de recharge pour les véhicules électriques.



Fin 2018, 126 bornes étaient en service sur ses principales aires du réseau, auxquelles se sont ajoutées quatre aires proposant des premières stations Ionity de très haute puissance, permettant de recharger son véhicule en moins de vingt minutes.



Au total, ce sont plus de 300 points de charge très haute puissance qui seront disponibles sur le réseau Vinci Autoroutes fin 2020.



Le groupe a également créé en juin 2017 la société Easy Charge, dont la vocation est d'assister les opérateurs de stations de recharge électrique dans le déploiement de leurs installations sur les axes routiers et autoroutiers.



