Vinci : Bilan positif pour LIVA, un an après sa création

©Thibaut Deligey

31 Octobre 2019 - Développement durable - France

LIVA, entreprise d'insertion créée en 2018 par le groupe d'insertion Ares et VINCI Construction France, avec l'appui de la Fondation VINCI pour la Cité, tire un bilan positif de sa première année d'activité.

Avec 30 personnes en difficulté ayant accédé à un emploi stable en insertion et à un accompagnement socio-professionnel, l'entreprise qui fournit des prestations de logistique aux chantiers de bâtiments répond à un enjeu d'inclusion sociale.

Par ailleurs, elle propose à certains de ses salariés une passerelle vers l'emploi au sein de VINCI.

LIVA est aussi porteuse d'un enjeu métier, puisqu'en s'appuyant sur la complémentarité des expertises de VINCI Construction France et d'Ares, elle créé une offre logistique globale. Ainsi, six opérations ont été menées avec succès, au sein de VINCI Construction France pour la plupart (pour les chantiers de l'archipel, Roland Garros, Tours Duo, Tour Saint-Gobain, AgroParisTech).

Aujourd'hui, ce modèle socialement et économiquement performant essaime au sein du Groupe : quatre autres joint-venture sociales en cours de création avec Eurovia, VINCI Construction France, VINCI Energies et VINCI Autoroutes verront ainsi le jour dans les prochains mois.