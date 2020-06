Vinci : Construction d'une usine de fabrication d'éoliennes offshore en Normandie

© ENIA Architectes - 2020 - team project: Egis/Artelia/Enia Architectes

9 Juin 2020 - Nouveaux contrats - France

Plus grand projet industriel de l'histoire des énergies renouvelables en France, l'usine de 20 ha sera la première au monde à produire sous un même toit tous les composants d'une éolienne offshore.

Le groupement, qui inclut cinq filiales de VINCI Construction ainsi qu'Eurovia Haute-Normandie, est composé à plus d'un tiers d'entreprises locales, et mettra en œuvre des matériaux produits sur le territoire havrais. Le chantier mobilisera 350 personnes et favorisera l'insertion professionnelle territoriale.

La mise en service de l'usine est prévue entre fin 2021 et début 2022.