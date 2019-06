Rueil-Malmaison, le 18 juin 2019

VINCI Construction lance Concreative, sa nouvelle filiale dédiée à l’impression 3D

de béton haute performance

Concreative : une filiale spécialement créée pour développer des solutions d’impression 3D de béton haute performance

Inauguration de la première usine d’impression 3D de béton à Dubai, sur un marché en plein essor

VINCI Construction, au travers de sa filiale Freyssinet*, lance Concreative, une nouvelle entreprise dédiée à l’impression 3D de béton haute performance. La société propose un service entièrement intégré, de la conception à la mise en œuvre sur les chantiers.

Première étape de son développement, Concreative inaugure aujourd’hui une première usine de conception-réalisation à Dubai pour répondre aux futures demandes du marché régional des Émirats arabes unis. En effet, l’Émirat de Dubai a lancé dès 2016 un plan stratégique dédié à l’impression 3D avec l’objectif d’édifier 25 % de ses nouveaux bâtiments au moyen d’imprimantes 3D d’ici à 2030, et de devenir ainsi un centre mondial de l’impression 3D d’ici la fin de la prochaine décennie.

Concreative utilise une technologie brevetée par la start-up XtreeE, dont VINCI Construction est partenaire et actionnaire, qui consiste à extruder le béton couche après couche, chaque couche étant imprimée par une buse à commande numérique.

L'impression 3D de béton libère les architectes des contraintes des coffrages standardisés. Elle offre les moyens de concevoir et réaliser des éléments architecturaux et structurels complexes en béton et d’imaginer des solutions personnalisées, sur-mesure, à coûts et délais maîtrisés. Parmi ses nombreux avantages, elle permet de réaliser jusqu’à 70 % d’économies de ciment, de construire au plus près des besoins ou dans des lieux difficiles d’accès, et de rendre les chantiers moins pénibles et moins dangereux.

« Concreative est issue de la rencontre de deux circonstances favorables : l’arrivée à maturité il y a un an de cette technologie et le souhait des Émirats Arabes Unis de devenir un grand marché de la construction avec et pour l’impression 3D », explique Khalil Doghri, directeur Moyen-Orient - Inde de Freyssinet. « Nous avons appliqué l’approche globale que nous avons l’habitude de pratiquer dans notre métier du génie civil spécialisé. Au-delà de la technologie apportée par XtreeE, nous avons développé les services en amont et en aval indispensables pour répondre aux idées des architectes et ainsi concrétiser l’ambition des Emirats. »

Concreative : une nouvelle entité issue du parcours intrapreneurs de Leonard

La société Concreative est directement issue du parcours intrapreneurs de Leonard, la plate-forme de prospective et d'innovation de VINCI. Après une phase d’incubation pour confronter le projet aux réalités du marché, suivie d’un coaching personnalisé pour approfondir le modèle d’affaire, la start-up fait son entrée sur le marché des Émirats arabes unis, associée à des partenaires locaux.

*Spécialisée dans la construction et la réparation d’ouvrages d’art, Freyssinet est une filiale de Soletanche Freyssinet.

