Rueil-Malmaison, le 17 juillet 2019

VINCI Construction remporte un contrat pour la construction d’un réservoir GNL au Canada

Un contrat EPC* pour la construction d’un réservoir GNL de 225 000 m 3 dans un délai

de quatre ans

dans un délai de quatre ans Un montant de 400 millions de dollars canadiens (environ 270 millions d’euros)

La joint-venture formée par Entrepose Contracting et VINCI Construction Grands Projets, deux filiales de VINCI Construction, a remporté un contrat majeur portant sur l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction d’un réservoir de gaz naturel liquéfié (GNL) de 225 000 m3 au Canada. Le montant du contrat s’élève à 400 millions de dollars canadiens, soit environ 270 millions d’euros.

« Lors de collaborations passées, Entrepose Contracting et VINCI Construction Grands Projets ont déjà démontré leur capacité à conduire des projets dans des environnements climatiques difficiles. Nous sommes très fiers de pouvoir mettre en pratique au Canada notre expertise reconnue dans le domaine des réservoirs GNL », souligne Gaël Cailleaux, Directeur général d’Entrepose Contracting.

« Conjointement avec Entrepose Contracting, nous tenons à mettre en œuvre les standards les plus stricts quant à la sécurité et la qualité tout au long de ce projet. Notre expertise en matière de gestion de grands projets sera un atout pour mener à bien ce chantier ambitieux. », précise Patrick Kadri, Président de VINCI Construction Grands Projets.

Avec quatorze réservoirs GNL construits dans le monde au cours des dix dernières années, VINCI Construction est reconnu pour sa capacité à répondre aux attentes des acteurs majeurs du secteur gazier et pétrolier. Encore récemment, VINCI Construction a livré plusieurs projets majeurs de réservoirs GNL, notamment Yamal LNG en Sibérie (Russie) et Wheatstone Project en Australie.

* Engineering Procurement and Construction (ingénierie, approvisionnement et construction)

