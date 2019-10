Rueil-Malmaison, le 16 octobre 2019

VINCI Construction remporte un contrat pour la station d’épuration d’Annacis Island, dans la région de Vancouver au Canada

Construction de deux puits d’accès et de deux tunnels

Contrat de 184 millions de dollars canadiens, soit environ 126 millions d’euros

VINCI Construction, au travers de sa filiale Bessac1 en groupement avec l’entreprise canadienne Pomerleau, a remporté un contrat de construction de nouvelles canalisations pour le compte de la station d’épuration d’Annacis Island près de Vancouver.

Le contrat, d’un montant de 184 millions de dollars canadiens (environ 126 millions d’euros), prévoit la réalisation de :

deux puits d’accès de 40 mètres de profondeur, pour des diamètres de respectivement 16 et 7 mètres,

deux tunnels, longs de respectivement 580 et 200 mètres, de 4,2 mètres de diamètre intérieur avec un revêtement en voussoirs préfabriqués,

une canalisation ascendante dans le fleuve Fraser,

la rénovation du diffuseur existant après la mise en marche du nouveau diffuseur de 280 mètres de long et de 2,5 mètres de diamètre enfoui sous le fleuve,

un nouveau système de contrôle de l’eau relié aux structures existantes.

Le projet, dont la livraison est prévue fin 2023, est financé par la région métropolitaine de Vancouver qui comprend 21 municipalités, un district électoral et une First Nation (peuple autochtone canadien).

Il fait partie du programme d’agrandissement de la station d’épuration des eaux usées d’Annacis Island, l’une des plus importantes de la région, avec une capacité de traitement de près de 175 millions de mètres cubes par an, soit l’équivalent de la consommation d’un million de personnes.

Bessac remporte ainsi son premier contrat en Colombie-Britannique, province canadienne en fort développement.

1 Bessac (Soletanche Bachy) est spécialisé dans la construction de tunnels et microtunnels et participle à des projets complexes en France et à l’étranger.







