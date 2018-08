Vinci : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Jeudi 16 août 2018 La plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(-0,76% à 80,82 euros)Les gestionnaires d'infrastructures de transport cotés sur les marchés européens broient du noir. Tous s'inscrivent dans le sillage de l'italien Atlantia, dont un quart de la capitalisation part en fumée à la Bourse de Milan. Ce dernier est la maison-mère d'Autostrade per l'Italia, concessionnaire du tronçon d'autoroute qui s'est effondré à Gênes et, à ce titre, en charge de son entretien. Le groupe est directement mis en cause dans cet accident par le gouvernement italien qui a lancé une procédure pour résilier le contrat de concession qui le lie à Autostrade per l'Italia.