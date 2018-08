Vinci : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Vendredi 17 août 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+0,96% à 82 euros)Le titre du groupe de BTP et concessionnaire autoroutier rebondit après avoir perdu plus de 2% au cours des deux dernières séances. Il s'inscrit dans le sillage de l'italien Atlantia qui avait chuté de plus de 20% hier et regagne 4,8% aujourd'hui. Le secteur reste sous pression après l'effondrement du viaduc de Gênes qui ravive les craintes sur l'état des infrastructures routières en Europe.