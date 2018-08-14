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Vinci : Energies-Contrat de E55 mlns en Suède

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14/08/2018 | 08:03

14 août (Reuters) - Vinci SA annonce mardi :

* VINCI ENERGIES SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT POUR LA PROCHAINE GARE CENTRALE DE GÖTEBORG EN SUÈDE

* VINCI ENERGIES, À TRAVERS SA FILIALE EITECH, LEADER SUÉDOIS DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET DE LINGÉNIERIE, A SIGNÉ UN CONTRAT AVEC NCC SVERIGE AB PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DE TOUTES LES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU PROJET PARTIEL E02 DE LA GARE CENTRALE DE GÖTEBORG.

* LES ATTRIBUTIONS INCLUENT UNE STATION SOUTERRAINE DUN TRAIN DE BANLIEUE ET ENVIRON 2 KILOMÈTRES DE TUNNEL FERROVIAIRE, CE QUI REPRÉSENTE UNE PART IMPORTANTE DE LINVESTISSEMENT DE LADMINISTRATION NATIONALE SUÉDOISE DES TRANSPORTS DANS LE WEST LINK.

* DEPUIS LAUTOMNE 2016, EITECH TRAVAILLE AVEC NCC ET LADMINISTRATION NATIONALE SUÉDOISE DES TRANSPORTS SUR UN NOUVEAU MODÈLE DE COLLABORATION APPELÉ ECI (EARLY CONTRACTOR INVOLVEMENT), COMPRENANT LA PLANIFICATION DU PROJET ET LOPTIMISATION DES COÛTS POUR LE PROJET PARTIEL E02 DE LA GARE CENTRALE DE GÖTEBORG.

* LA SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT MARQUE UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE DU PROJET POUR LEQUEL EITECH EST CHARGÉ DE LA COORDINATION DE TOUTES LES INSTALLATIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES, DE VENTILATION, DE CONTRÔLE ET LES CANALISATIONS.

* LA COMMANDE INITIALE POUR LE CONTRAT DE PHASE 2 EST ESTIMÉE À ENVIRON 55 MILLIONS DEUROS

* VINCI ENERGIES DEVIENT UN ACTEUR MAJEUR EN SCANDINAVIE, GRÂCE À SES RÉCENTES ACQUISITIONS DANS CETTE ZONE DYNAMIQUE, QUI CONSTITUE DÉSORMAIS LUN DES PRINCIPAUX MARCHÉS DE LENTREPRISE

* Le communiqué : https://bit.ly/2vJsC7p Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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