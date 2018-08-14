Vinci : Energies-Contrat de E55 mlns en Suède

14 août (Reuters) - Vinci SA annonce mardi :
* VINCI ENERGIES SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT POUR LA PROCHAINE
GARE
CENTRALE DE GÖTEBORG EN SUÈDE
* VINCI ENERGIES, À TRAVERS SA FILIALE EITECH, LEADER
SUÉDOIS DES
TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET DE LINGÉNIERIE, A SIGNÉ UN CONTRAT AVEC
NCC SVERIGE AB PORTANT SUR LA PRISE EN CHARGE DE TOUTES LES
INSTALLATIONS TECHNIQUES DU PROJET PARTIEL E02 DE LA GARE
CENTRALE DE GÖTEBORG.
* LES ATTRIBUTIONS INCLUENT UNE STATION SOUTERRAINE DUN
TRAIN DE
BANLIEUE ET ENVIRON 2 KILOMÈTRES DE TUNNEL FERROVIAIRE, CE QUI
REPRÉSENTE UNE PART IMPORTANTE DE LINVESTISSEMENT DE
LADMINISTRATION NATIONALE SUÉDOISE DES TRANSPORTS DANS LE WEST
LINK.
* DEPUIS LAUTOMNE 2016, EITECH TRAVAILLE AVEC NCC ET
LADMINISTRATION NATIONALE SUÉDOISE DES TRANSPORTS SUR UN
NOUVEAU MODÈLE DE COLLABORATION APPELÉ ECI (EARLY CONTRACTOR
INVOLVEMENT), COMPRENANT LA PLANIFICATION DU PROJET ET
LOPTIMISATION DES COÛTS POUR LE PROJET PARTIEL E02 DE LA GARE
CENTRALE DE GÖTEBORG.
* LA SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT MARQUE UNE ÉTAPE
SUPPLÉMENTAIRE
DU PROJET POUR LEQUEL EITECH EST CHARGÉ DE LA COORDINATION DE
TOUTES LES INSTALLATIONS TECHNIQUES, Y COMPRIS LES SYSTÈMES
ÉLECTRIQUES, DE VENTILATION, DE CONTRÔLE ET LES CANALISATIONS.
* LA COMMANDE INITIALE POUR LE CONTRAT DE PHASE 2 EST
ESTIMÉE À
ENVIRON 55 MILLIONS DEUROS
* VINCI ENERGIES DEVIENT UN ACTEUR MAJEUR EN SCANDINAVIE,
GRÂCE À
SES RÉCENTES ACQUISITIONS DANS CETTE ZONE DYNAMIQUE, QUI
CONSTITUE DÉSORMAIS LUN DES PRINCIPAUX MARCHÉS DE LENTREPRISE
* Le communiqué : https://bit.ly/2vJsC7p
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(Rédaction de Paris)