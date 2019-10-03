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Vinci : Energies acquiert deux entreprises en Espagne, où son CA annuel va s'approcher des 430 millions

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03/10/2019 | 08:36

PARIS, 3 octobre (Reuters) - Vinci SA:

* VINCI ENERGIES ANNONCE L'ACQUISITION DE DEUX ENTREPRISES ESPAGNOLES: SISTEM MELESUR ENERGÍA ET SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y OPERACIONES EPC

* CETTE DOUBLE ACQUISITION DOIT PERMETTRE À VINCI ENERGIES DE "DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ ESPAGNOL DES SERVICES À LA PRODUCTION, AU TRANSPORT, À LA TRANSFORMATION ET À LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE"

* AVEC CETTE DOUBLE ACQUISITION, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE VINCI ENERGIES EN ESPAGNE SERA PROCHE DE 430 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Henri-Pierre André)

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Dette 2019 21 068 M
Rendement 2019 3,11%
PER 2019 16,2x
PER 2020 14,7x
VE / CA2019 1,60x
VE / CA2020 1,49x
Capitalisation 53 685 M
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Ecart / Objectif Moyen 6,93%
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