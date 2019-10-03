Vinci : Energies acquiert deux entreprises en Espagne, où son CA annuel va s'approcher des 430 millions

PARIS, 3 octobre (Reuters) - Vinci SA:
* VINCI ENERGIES ANNONCE L'ACQUISITION DE DEUX ENTREPRISES
ESPAGNOLES: SISTEM MELESUR ENERGÍA ET SISTEM INFRAESTRUCTURAS Y
OPERACIONES EPC
* CETTE DOUBLE ACQUISITION DOIT PERMETTRE À VINCI ENERGIES
DE
"DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR DU MARCHÉ ESPAGNOL DES SERVICES À LA
PRODUCTION, AU TRANSPORT, À LA TRANSFORMATION ET À LA
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE"
* AVEC CETTE DOUBLE ACQUISITION, LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ANNUEL DE
VINCI ENERGIES EN ESPAGNE SERA PROCHE DE 430 MILLIONS D'EUROS
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(Henri-Pierre André)