Vinci : Energies acquiert deux entreprises espagnoles

Vinci Energies vient d’acquérir les entreprises SISTEM Melesur Energía et SISTEM Infraestructuras y Operaciones EPC, toutes deux filiales du groupe andalou Grupo Solar Lighting. Cette double acquisition permet à Vinci Energies de devenir un acteur majeur du marché espagnol des services à la production, au transport, à la transformation et à la distribution d’énergie électrique (y compris renouvelables), où il opère sous sa marque Omexom.Fort de ce nouveau développement, VINCI Energies réalisera en Espagne un chiffre d'affaires annuel proche de 430 millions d'euros et emploiera plus de 3 500 collaborateurs.