Rueil-Malmaison, le 30 septembre 2019

VINCI Energies acquiert le groupe OFM en Allemagne, dans le secteur des infrastructures de télécommunication

Un leader du secteur des infrastructures de télécommunication

Un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros en 2018

VINCI Energies a acquis le groupe allemand OFM, opérant depuis plus de 50 ans dans les infrastructures de télécommunication, où il intervient en ingénierie, mise en œuvre et maintenance des réseaux fixes. Le développement de réseaux à fibres optiques représente la plus grande partie de ses activités. OFM est le principal acteur du secteur en Bavière et dans les Länders limitrophes de l'est de l'Allemagne. L’entreprise compte près de 270 collaborateurs en Allemagne, pour un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros en 2018.

OFM rejoindra Axians, la marque de VINCI Energies dédiée aux services et solutions dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Dr. Reinhard Schlemmer, directeur général de VINCI Energies Europe East, déclare : « Le déploiement du haut débit en Allemagne est un impératif majeur dans les infrastructures pour maintenir le caractère concurrentiel de notre économie. Pour que l’Internet des objets (IoT) devienne une réalité, nous voulons participer activement au déploiement du haut débit et confirmer notre place de partenaire de premier plan pour les opérateurs de réseau de télécommunications et pour l’industrie allemande en général. »





Alfred Büdel, directeur général du groupe OFM, ajoute : « Je me réjouis de rejoindre VINCI Energies dont les valeurs correspondent parfaitement à l’identité d’OFM. Avec la marque Axians, nous consoliderons notre place sur le marché, notamment en tant qu’entrepreneur général dans le déploiement de la FTTH (Fiber to the home) à haut débit et serons en mesure de répondre aux demandes toujours plus nombreuses de nos clients de solutions ICT durables et fiables. »

Avec cette nouvelle acquisition, VINCI Energies se positionne en Allemagne sur le marché porteur des infrastructures de communication à haut débit et des réseaux d’entreprise. Ce positionnement stratégique sur les technologies d’avenir telles que la FTTH et la 5G, traduit la conviction de l’entreprise de faire du déploiement du haut débit un levier d’innovation dans le cadre de la transformation numérique. Dans le pays, VINCI Energies a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2018 et emploie près de 12 000 collaborateurs.

