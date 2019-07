09/07/2019 | 18:14

Vinci Energies annonce l'acquisition de la société Comari, spécialisée dans le domaine de l'intralogistique.



Comari conçoit et réalise des ensembles de manutention continue pour les industries - essentiellement agro-alimentaires et pharmaceutiques - afin de leur permettre d'optimiser leur production et d'améliorer les conditions de travail des opérateurs.



La société compte 17 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 4 ME.



