Vinci : Energies rachète deux filiales de Grupo Solar Lighting en Espagne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé jeudi que Vinci Energies avait réalisé l'acquisition des entreprises SISTEM Melesur Energia et SISTEM Infraestructuras y Operaciones EPC, toutes deux filiales du groupe espagnol Grupo Solar Lighting. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, pas plus que le chiffre d'affaires réalisé par les actifs repris par Vinci.

"Cette double acquisition permet à Vinci Energies de devenir un acteur majeur du marché espagnol des services à la production, au transport, à la transformation et à la distribution d'énergie électrique (y compris renouvelables), où il opère sous sa marque Omexom", a indiqué Vinci dans un communiqué.

Grâce à ces acquisitions, Vinci Energies réalisera en Espagne un chiffre d'affaires annuel proche de 430 millions d'euros et emploiera plus de 3.500 collaborateurs.

