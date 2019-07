Vinci Energies : rentre dans le capital de Bob! Dépannage

02/07/2019 | 18:19

Vinci Energies, via son fonds d'investissement managérial Inerbiz, va rentrer dans le capital de la start-up Bob! Dépannage spécialisée dans le dépannage de réseaux immobiliers.



' Cette prise de participation permet d'associer l'expérience de Vinci Facilities (la marque dédiée à la maintenance multitechnique et au facility management de Vinci Energies) au nouveau mode d'intervention proposé par Bob! Dépannage ' indique le groupe.



' Pour Vinci Facilities, cette alliance nous permet d'avancer dans la transformation digitale des métiers du facility management ' déclare Philippe Conus, directeur de la marque Vinci Facilities.



