Vinci : Eurovia finalise une acquisition aux Etats-Unis

13/12/2018 | 07:50

Vinci annonce que sa filiale Eurovia a finalisé, avec Salini Impregilo, l'acquisition des activités industrielles et travaux routiers Plants and Paving de sa filiale Lane Construction, qui représente plus de 600 millions de dollars de chiffre d'affaires par an.



Employant environ 2.000 collaborateurs sur la côte Est et au Texas, cette activité comprend une quarantaine d'usines de fabrication d'enrobés à chaud et plusieurs exploitations de carrières produisant plus d'un million de tonnes d'agrégats par an.



Cette activité vient compléter celle d'Eurovia aux États-Unis via ses filiales Hubbard Construction et Blythe Construction, présentes dans le Sud-Est du pays. L'entreprise a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 488 millions d'euros dans le pays.



