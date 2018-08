Vinci : Eurovia rachète les activités de travaux routiers de Lane Construction

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé lundi que sa filiale Eurovia, spécialisée dans les infrastructures, avait signé un accord pour acquérir les activités industrielles et de travaux routiers ("Plants and Paving") de l'américain Lane Construction, filiale du groupe de BTP italien Salini Impreglio. Le montant de la transaction s'élève à 555 millions de dollars (environ 486 millions d'euros). L'opération reste soumise à l'approbation des autorités américaines, a souligné Vinci.

"Grâce à cette acquisition de l'un des principaux producteurs d'enrobés bitumineux du pays, Eurovia double sa taille aux États-Unis et devient l'un des leaders des travaux routiers de la côte Est", a indiqué le groupe français.

Selon Vinci, les activités industrielles et de travaux routiers de Lane Construction réalisent un chiffre d'affaire supérieur à 600 millions de dollars par an, dans 10 Etats de la côte Est des Etats-Unis et au Texas.

