Vinci : Eurovia remporte deux contrats d’aménagement d’axes routiers majeurs en Caroline du Nord (Etats-Unis)

22 octobre 2018 - 08:30 - Nouveaux contrats - Etats-Unis

· 26 km de voies rapides sur l'autoroute I-485 à Charlotte, principale ville de Caroline du Nord

· 4 km de voies rapides sur la R-2247EB à Winston Salem, en Caroline du Nord

· Une valeur globale de 415 millions d'euros

Eurovia, filiale de VINCI spécialisée dans les infrastructures de transport et l'aménagement urbain, a remporté deux contrats de conception/construction pour l'aménagement de deux axes majeurs de Caroline du Nord. D'une valeur globale de 415 millions d'euros (480 millions de dollars américains), ces deux projets doivent être livrés en 2022.

A Charlotte, sur l'autoroute I-485, les travaux consisteront à ajouter une voie rapide à péage dans les deux sens, entre la I-77 et l'autoroute 74 (sur environ 26 km) ainsi qu'une voie supplémentaire non payante pour les véhicules en co-voiturage. Ces voies amélioreront la circulation dans un corridor emprunté chaque jour par 146 000 véhicules. Ce projet prévoit la réalisation de 765 000 m3 de terrassement, la construction de 13 ponts et la pose de 700 000 tonnes d'enrobés.

A Winston-Salem (dans le comté de Forsyth) les travaux porteront sur la construction d'un échangeur d'environ 4 km sur le périphérique nord, à hauteur de la route 52 qui sera élargie à six voies. Le chantier sera optimisé pour occuper moins d'espace et permettre ainsi de réduire le terrassement de plus de 1 million de m3. Le projet prévoit la réalisation de 1,5 million m3 de terrassement, la construction de 13 ponts et la pose de 100 000 tonnes d'enrobés.

Eurovia est fortement implanté dans le Sud-Est des États-Unis, via ses filiales Hubbard Construction et Blythe Construction, notamment en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Aux Etats-Unis, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 489 millions d'euros en 2017.

