Vinci : Eurovia remporte le contrat de conception-construction de l’extension sud-est de l’autoroute N.C. 540 – Triangle Expressway en Caroline du Nord, aux Etats-Unis

7 décembre 2018 - 08:30 - Nouveaux contrats - Etats-Unis

· Un nouveau succès commercial en Caroline du Nord

· Un contrat de plus de 400 millions de dollars

Blythe Construction (filiale d'Eurovia en Caroline du Nord), en groupement avec The Lane Construction Corporation, a remporté le contrat de conception-construction de l'extension sud-est de l'autoroute N.C. 540 - Triangle Expressway à Raleigh, en Caroline du Nord, deuxième ville et capitale de l'Etat

Ce contrat, d'un montant de 403 millions de dollars (USD) porte sur l'extension de la Triangle Expressway pour relier les voies US 401 et I-40 et fait partie du projet plus large « Complete 540 » qui vise à décongestionner le réseau autoroutier autour de Raleigh.

Ce projet, dont la livraison est prévue en 2022, comprend la conception et la construction d'une autoroute à 6 voies de 12,8 km avec le terrassement de 5 millions de mètres cubes de matériaux, la construction de 29 ponts, de 290 000 mètres carrés de chaussée en béton et la pose de 135 000 tonnes d'enrobés.

Eurovia est fortement implanté dans le Sud-Est des États-Unis, via ses filiales Hubbard Construction et Blythe Construction, notamment en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Aux Etats-Unis, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 489 millions d'euros en 2017. De plus, Eurovia a signé, le 20 août 2018, un accord pour acquérir les activités industrielles et travaux routiers de Lane Construction, aux Etats-Unis (dans 10 États, sur la côte Est des États-Unis et au Texas). Après l'approbation de cette transaction par les autorités américaines, Eurovia va doubler sa taille aux États-Unis et deviendra l'un des leaders des travaux routiers de la côte Est.

