Vinci : Eurovia remporte le contrat de rénovation d'une ligne ferroviaire dans le sud de Prague en République Tchèque

Rueil-Malmaison, le 12 septembre 2019

Eurovia remporte le contrat de rénovation d’une ligne ferroviaire dans le sud de Prague en République Tchèque

Un chantier de rénovation complète sur 8,7 km

Un contrat total de 120 millions d’euros

Eurovia, en groupement avec Strabag Rail et Elektrizace železnic Praha, vient de signer le contrat de rénovation de la ligne ferroviaire de 8,7 km entre la gare du quartier de Smíchov à Prague et la ville de Černošice au sud-ouest de la capitale.

Ce tronçon, situé sur une ligne très fréquentée, fait partie du troisième corridor de transit ferroviaire en République tchèque.

D’un montant de 120 millions d’euros, le contrat porte sur la réhabilitation de la sous-structure des voies, la reconstruction des caténaires, des ponts, des plates-formes et la modernisation des équipements de communication et de sécurité, l’élargissement de certaines portions et la rénovation de l’infrastructure et des quais de plusieurs gares de Prague (Smíchov, Radotín et Velká Chuchle).

Ce projet vise à renforcer la sécurité et la fluidité du trafic. La vitesse sera portée à 100-130 km/h pour les trains ordinaires et 120-140 km/h pour les trains pendulaires.

Les travaux, qui s’étendront jusqu’en juin 2022, seront réalisés avec des suspensions alternées du trafic afin de réduire la gêne aux usagers.

Eurovia a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en République Tchèque en 2018 et y a remporté, en juin dernier, le contrat pour la rénovation d’une autre voie de chemin de fer.

