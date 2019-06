Vinci : Eurovia remporte un contrat en République Tchèque

05/06/2019 | 18:13

Vinci annonce ce mercredi soir que sa filiale Eurovia a remporté, dans le cadre d'un groupement avec Elektrizace železnic Praha, un contrat pour la rénovation d'une voie de chemin de fer à l'Est de Prague, en République Tchèque.



Eurovia va donc réaliser les travaux de rénovation du tronçon ferroviaire de 6 km entre Lysá nad Labem et Čelákovice au nord-est de Prague, emprunté par 15 000 passagers par jour. Les travaux, d'un montant total de 60 millions d'euros, se dérouleront jusqu'en juin 2022.





