Vinci : Eurovia remporte un contrat en République tchèque

12/09/2019 | 18:09

Le groupe Vinci annonce ce jeudi soir que sa filiale Eurovia a remporté, en groupement avec Strabag Rail et Elektrizace železnic Praha, le contrat de rénovation d'une ligne ferroviaire dans le sud de Prague, en République tchèque.



Le montant total de ce contrat est de 120 millions d'euros. Il porte sur un chantier de rénovation complète sur 8,7 kilomètres.



“Le contrat porte sur la réhabilitation de la sous-structure des voies, la reconstruction des caténaires, des ponts, des plates-formes et la modernisation des équipements de communication et de sécurité, l'élargissement de certaines portions et la rénovation de l'infrastructure et des quais de plusieurs gares de Prague”, détaille Vinci.





