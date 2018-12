Vinci : Eurovia va construire une autoroute aux Etats-Unis pour 200 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurovia, filiale de Vinci dans les infrastructures, a annoncé vendredi le gain d'un contrat valorisé 403 millions de dollars, en groupement avec la société américaine The Lane Construction, pour l'extension d'une autoroute aux Etats-Unis. Contacté par l'Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Vinci indique qu'Eurovia percevra "la moitié de ce montant", soit un peu plus de 200 millions de dollars ou 177 millions d'euros.

Ce projet, dont la livraison est prévue en 2022, comprend la conception et la construction de l'extension sud-est de l'autoroute N.C. 540 - Triangle Expressway à Raleigh, en Caroline du Nord. Dans le détail, Eurovia et Lane Construction seront chargés de construire 12,8 km d'une autoroute à 6 voies, avec le terrassement de 5 millions de mètres cubes de matériaux, la construction de 29 ponts, de 290.000 mètres carrés de chaussée en béton et la pose de 135.000 tonnes d'enrobés.

Pour rappel, Eurovia a signé le 20 août dernier un accord pour acquérir les activités industrielles et travaux routiers de Lane Construction aux Etats-Unis pour un montant de 555 millions de dollars, devant lui permettre de doubler sa taille dans le pays. Ces activités à reprendre ne participeront pas à l'exécution du contrat annoncé vendredi.

A la Bourse de Paris, l'action Vinci progresse de 2,2% vendredi à 72,54 euros.

