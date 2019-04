Rueil-Malmaison, le 18 avril 2019

VINCI Highways remporte le contrat de gestion des transactions en flux libre et du

service clients du périphérique de Dublin (M50)

Un nouveau contrat d’une valeur globale de 373 millions d’euros attribué par Transport Infrastructure Ireland (TII)

Une solution globale pour gérer les transactions en flux libre au service de 145 000 véhicules par jour en moyenne

Une plateforme intégrée de relations-clients pour améliorer l’expérience utilisateur et augmenter le taux d’abonnement

Transport Infrastructure Ireland (TII), l’agence publique de la République d’Irlande en charge des infrastructures routières et ferroviaires, vient de signer un contrat de 11 ans avec Turas, une joint-venture entre VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, et Abtran, leader irlandais de la prestation de services aux entreprises, pour la gestion des transactions en flux libre et du service-clients du périphérique de Dublin (autoroute M50). Emprunté en moyenne par 145 000 véhicules par jour, le périphérique de Dublin est l’axe le plus fréquenté du réseau routier national de la République d’Irlande.

VINCI Highways et Abtran associeront leurs expertises pour fournir un service global intégrant les technologies, les systèmes et les opérations pour gérer les transactions, collecter les paiements et les transmettre à l’autorité publique. Le contrat comprend l’installation d’un nouveau portique dont les capteurs, caméras et balises permettront la détection des véhicules, la lecture des plaques et l’interface avec les transpondeurs. Il intègre également la conception, la mise en œuvre et la gestion d’une nouvelle plateforme back-office de traitement des données pour faciliter les transactions. Mis en œuvre par TollPlus, filiale de VINCI Highways, le nouveau back-office permettra à TII de mieux répondre aux besoins actuels et d’accompagner la croissance attendue du volume de transactions.

VINCI Highways et Abtran opèreront, par ailleurs, les services-clients du périphérique de Dublin, en optimisant les process et la performance d’une plateforme globale de communication, qui comprend un centre d’appels et de nombreuses interfaces digitales. Afin d’augmenter le nombre d’abonnés, VINCI Highways et Abtran, en lien avec TII, développeront également de nouvelles initiatives Mobility-as-a-Service destinées à simplifier l’expérience des automobilistes tout en répondant aux défis urbains d’une capitale en pleine croissance.

Premier contrat de VINCI Concessions en République d’Irlande, ce projet illustre la capacité de l’entreprise à accroître sa présence à l’international. VINCI Concessions est aujourd’hui présent dans 21 pays à travers ses filiales VINCI Airports, VINCI Highways et VINCI Railways.

