Vinci : L’archipel, nouveau siège et nouvelles ambitions pour VINCI

© Jean-Paul Viguier & Associés

14 Novembre 2018 - Projets en cours - France

Les travaux de « l'archipel », futur siège de VINCI, ont démarré à Nanterre, dans le nouveau quartier des Groues, à deux pas du quartier d'affaires de La Défense.

À horizon 2021, cet ensemble mixte de 74 000 m2, rassemblera près de 4 000 collaborateurs du Groupe.

« L'archipel », un nom qui évoque tout à la fois les cinq bâtiments du projet, des « îles » interdépendantes et interconnectées, et la multiplicité et complémentarité des expertises de VINCI. Prévu pour accueillir les collaborateurs de son siège social, mais également de ses activités de concessions (VINCI Autoroutes, VINCI Airports) et de contracting (VINCI Energies, VINCI Construction, Eurovia), l'ensemble se veut ouvert et intégré dans la ville.

Un territoire en mouvement

Conçu par Jean-Paul Viguier et Associés (architecte mandataire) et Marc Mimram (architecte associé), le futur siège de VINCI s'élèvera dans le nouveau quartier des Groues, au pied de la Grande Arche de La Défense. A l'origine, cet espace était essentiellement constitué de friches ferroviaires et se développe aujourd'hui sous l'impulsion des aménagements réalisés par Paris La Défense et la Ville de Nanterre, dont l'ambition est de faire naitre un 11ème quartier à Nanterre, mixte, et exemplaire en termes de qualité de vie et d'ouverture sur les autres territoires.

Et en effet, le quartier des Groues s'annonce hyper-connecté, avec d'ores et déjà un accès au RER A et à terme à la ligne 15 du Grand Paris Express, ou encore au RER E, dont la gare de Nanterre-la-Folie sera construite, en partie, au-dessous du futur siège de VINCI.

Un espace d'ouverture et de dialogue

Inscrit dans une logique de renouvellement urbain, « l'archipel » a été pensé comme un espace mixte, privé et public, associant aux espaces de bureaux, des commerces, services et équipements ouverts au public. Avec ce choix, le Groupe concrétise sa volonté d'ouverture sur la Cité et s'investit pleinement dans la dynamique du territoire sur lequel il a choisi de rassembler ses différentes activités.

Un élan qui s'étend jusqu'à la conception et la construction du projet, auxquelles sont associés les collaborateurs du Groupe. Intégrés dans une démarche collaborative, ceux-ci sont ainsi directement sollicités pour prendre part à des groupes de travail, visant à croiser pratiques de travail actuelles et futures, mais également à identifier les besoins et proposer des solutions adaptées.

Une approche transversale à toutes les entités qui collaboreront à terme au cœur des espaces ainsi co-créés, et qui préfigure de multiples autres synergies à venir entre les différents pôles et divisions de VINCI.

Démarrage des travaux

Les équipes de VINCI Construction France, VINCI Energies et VINCI Immobilier, sont actuellement mobilisées sur les premières phases de travaux. Elles concernent notamment les fondations et les opérations de gros œuvre qui s'étaleront jusqu'à fin 2019.

Une première base vie, réalisée par les équipes d'Arbonis et de Steeleom, toutes deux filiales de VINCI Construction France, a été installée. Construite en bois et composée de neuf étages, elle accueille d'ores et déjà plus d'une centaine de collaborateurs, qui seront mobilisés sur les différentes phases de construction.

À terme, elle sera complétée par une seconde base vie, installée de l'autre côté du chantier, et destinée à accueillir près de 600 compagnons supplémentaires.

© Aline Boros