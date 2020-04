Vinci : La valeur du jour à Paris VINCI rassure grâce à un carnet de commandes solide à la reprise de l'activité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci (+1,37% à 71,14 euros) signe la seule hausse d'un CAC 40 déprimé. Les investisseurs sont rassurés par la publication d'un chiffre d'affaires solide au regard de la crise sanitaire actuelle ainsi que d'un carnet de commandes à un niveau historique. Le spécialiste de la construction et des concessions a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre stable à 9,693 milliards d'euros (-3,3% en données comparables). Le carnet de commandes du groupe a atteint un plus haut historique à 37,7 milliards contre 34,9 milliards au premier trimestre 2019.La société note également une hausse des prises de commandes à 9,8 milliards contre 9,4 milliards il y a un an.JPMorgan note un premier trimestre 2020 consistant et souligne que le groupe devrait rassurer les marchés grâce à des prises et un carnet de commandes solides, à la reprise de l'activité ainsi qu'à la gestion prudente de sa trésorerie. Le broker indique que les revenus publiés sont supérieurs de 7% à ses estimations. Il ajoute que la liquidité du groupe (18 milliards d'euros contre 16,5 milliards au 31 décembre 2019) demeure très élevée. Le courtier anticipe un rétablissement du trafic routier à péage au cours de l'été.L'analyste met également en avant le fait que Vinci prévoit de réduire les dépenses d'investissement d'environ 700 millions d'euros, sur la base d'une réduction de 25 % des dépenses d'investissement des concessions et de 33 % des dépenses d'investissement des contrats.La banque américaine précise qu'après avoir précédemment supprimé ses prévisions, le groupe n'a pas actualisé ses perspectives, compte tenu des incertitudes persistantes liées à la crise Covid-19.La maison d'études réitère sa recommandation à Surpondérer ainsi que son objectif de cours de 85 euros sur le titre.Vinci indique cependant dans son communiqué qu'il s'attend à faire face à une baisse prononcée de ses revenus au cours des prochains mois mais reste confiant dans sa capacité à rebondir grâce au niveau historique de son carnet de commandes et à la forte réactivité de son organisation décentralisée.L'expert du BTP et des concessions précise avoir procédé à un renforcement à très haut niveau de sa liquidité grâce à l'obtention de facilités bancaires supplémentaires et se dit '' armé '' pour traverser la crise actuelle. Ainsi la société a conclu une ligne de crédit supplémentaire de 2,4 milliards d'euros à échéance 31 mars 2021 auprès d'un pool de 6 banques relationnelles. Son montant sera porté début mai à 3,3 milliards d'euros avec l'entrée dans le pool de 5 nouvelles banques.A l'issue de ces différentes opérations, le groupe disposera d'un montant total de liquidités, y compris billets de trésorerie, de plus de 18 milliards d'euros.L'endettement financier net consolidé au 31 mars 2020 s'établit à 22,0 milliards d'euros." La pandémie impacte de manière significative l'activité de l'ensemble des pôles de la société, tant dans les concessions que dans le contracting. A la différence de la France, où de très nombreux chantiers ont dû être interrompus, la situation à l'international est plus contrastée, l'activité ayant pu se poursuivre dans de nombreux pays à des degrés divers selon les métiers. C'est pourquoi, des mesures d'ajustement des dépenses et de révision des programmes d'investissements ont rapidement été mises en œuvre dans l'ensemble des pôles de métiers " a déclaré Xavier Huillard, son président-directeur général.