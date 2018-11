Vinci : Le Regina Bypass en voie d’achèvement

5 Novembre 2018 - Projets en cours - Etats-Unis

Mené par VINCI Highways (VINCI Concessions) dans le cadre d'un partenariat public-privé de 34 ans, le projet de contournement autoroutier de Regina, la capitale de la province canadienne de la Saskatchewan, est en voie d'achèvement.

Avancés à plus de 90 %, les travaux sont réalisés par un groupement mené par Carmacks, filiale d'Eurovia implantée dans la province voisine de l'Alberta, et VINCI Construction Terrassement. Les équipes ont notamment effectué en octobre le bétonnage du tablier du dernier pont.

Lancé en 2015, ce chantier concerne au total 45 km de voies nouvelles, 20 km de voies à rénover, 12 échangeurs et 33 ouvrages d'art.

Plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de la province, le contournement de Regina vise à sécuriser et fluidifier le trafic et à accompagner le développement économique de la région.