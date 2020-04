Vinci : Le groupement Balfour Beatty - VINCI remporte le contrat des lots de génie civil N1 et N2 du projet de ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni

Rueil-Malmaison, le 15 avril 2020

Le groupement Balfour Beatty - VINCI remporte le contrat des lots de génie civil

N1 et N2 du projet de ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni

Marché de construction obtenu après une première phase de conception de 2,5 années

Deux lots d’une valeur d’environ 5 milliards de livres sterling, soit environ 5,75 milliards d’euros

Plus de 200 ouvrages d’art sur un tracé de 90 km de long près de Birmingham

Le groupement Balfour Beatty - VINCI* (50/50) s’est vu attribuer le 1er avril 2020 le marché de la phase 2 (construction) pour les lots N1 et N2 du projet de LGV HS2. Ces deux lots sont situés entre le tunnel Long Itchington Wood Green et Delta Junction / Birmingham Spur d’une part, et entre Delta Junction et la West Coast Main Line d’autre part.

Le contrat de la phase 1 (conception et préparation des travaux) avait été attribué en juillet 2017. Le travail réalisé par plus de 500 ingénieurs et techniciens, dont les bureaux d’études du groupement, a permis de franchir cette étape importante du passage de la conception à la construction.

S’étendant sur un tracé d’environ 90 km, les lots N1 et N2 comprennent un nombre important d'ouvrages d'art, de tunnels et de chantiers de terrassement : 51 viaducs et structures en caissons totalisant plus de 14 km et 76 passages supérieurs, 7,5 km de tunnel bi-tube, 30 km de linéaire en déblai, 76 passages inférieurs, 33 km de remblai, 4 ouvrages de franchissement autoroutier en structures caisson et 6 interconnexions avec les voies ferrées existantes nécessitant à la fois des passages inférieurs et supérieurs. Au total, les lots N1 et N2 mobiliseront 1,8 million de m3 de béton et 32 millions de m3 de déblais-remblais.

Le chantier démarrera à l'été 2020 dans le strict respect des mesures sanitaires requises en raison de l’épidémie de Covid-19 et devrait durer 74 mois. Au plus fort de l'activité, le projet emploiera 10 000 personnes.

L'attribution de ces contrats est un gage de reconnaissance de la dimension innovante et collaborative démontrée par le groupement depuis plusieurs années. La connaissance approfondie de Balfour Beatty du secteur des transports au Royaume-Uni est parfaitement complémentaire de l’expertise de VINCI en matière de grands projets, tels que la LGV SEA Tours-Bordeaux récemment achevée en France, ou encore plusieurs chantiers d'infrastructures ferroviaires au Royaume-Uni.

HS2 a par ailleurs attribué en septembre 2019 au groupement Balfour Beatty - VINCI, en association avec SYSTRA et Mott MacDonald, le contrat de construction de la gare Old Oak Common à Londres.

* VINCI est représentée par ses filiales VINCI Construction Grands Projets, VINCI Construction UK et VINCI Construction Terrassement.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Pièce jointe